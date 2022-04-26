MIRROR演唱會｜花姐預告Tiger Lokman演出最驚喜 賣飛難實名制

MIRROR今日宣布七月底將於紅館舉行10場演唱會，花姐(黃慧君)作為MIRROR經理人，由《全民造星》開始看著他們從素人到今日走上紅館，她感觸良多說︰「睇住佢哋進步，起初諗住要5年上紅館，如今4年就達成，真係好感動。」
MIRROR成員因為趕工缺乏休息，也看得出花姐非常疲累，她表示原打算安排12子在開騷前停工1至2個月籌備和受訓，但因疫情影響拍劇或其他工作進度，所以大家近日都感到疲倦。
Tiger和Lokman有驚喜演出
提到疫情令MIRROR公開演出的機會大減，他們的舞台經驗隨之而減少，花姐坦言有點擔心，加上今次開四面台的關係，有很多歌曲需要重新排舞，但MIRROR有不少成員曾是演唱會dancer，相信較易應付，故希望盡量預留時間讓他們準備。她又向鏡粉預告，屆時要留意Tiger和Lokman的演出，連她自己都好期待。
難實名制售票
門票訂購日期未出，但網上已有黃牛表示有內部門票可供訂購，有網民稱疫情前已一票難求，如今在防疫措施下，相信要搶得MIRROR演唱會門票絕對是把難度提升。有網民提倡實名制，或增設網上觀看門票，花姐表示知道演唱會炒飛情況嚴重，但以現在的售票網站較難採取實名制，惟希望能放寬名額，而今次開10場也是想讓更多鏡粉有機會睇騷。