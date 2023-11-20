MIRROR演唱會｜補場兼加場搞巡迴騷 Edan生日場勢掀撲飛

MIRROR去年在紅館舉行的演唱會發生嚴重意外，餘下場次全部取消。主辦單位今日(20日)宣布將會補場及加場，而MIRROR的個唱更變成巡迴演出，有傳他們2月完成所有香港場次後，3月便會到英國開騷，而加拿大、美國、澳洲亦會成為他們的巡迴目的地。
MIRROR的官方網站宣布，明年1月15日至17日、19日至22日、24日至27日、29至31日及2月2至3日，合共16場的演出，將會在亞洲國際博覽館舉行，票價分$1,480、$1,080及$680。他們的個唱命名為《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024 · HONG KONG》，並稱「成軍5年，熱情依然，從香港出發，一同見證MIRROR，首個巡迴演出」。
11.21公布補場詳情
由於呂爵安(Edan)在1月21日生日，對於一眾爵屎來說，這場生日場肯定非常重要，當日的門票定必掀起炒價。另外，主辦單位表示，將於明日(21日) 在官方平台宣布補場演出詳情，聲稱成功申請兌換《 MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022 》補場演出門票的觀眾，將會獲分配到指定的《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024 · HONG KONG》場次。