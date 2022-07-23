MIRROR演唱會｜鏡粉最後機會 公布每場將有少量門票即日發售

12位一體的MIRROR踏上紅館，《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》鐵定下星期一（25日）開鑼，演唱會主題曲《WE ARE》已經上架，MIRROR全員在MV內放低偶包，炮製笑料望發放正能量。



一連12場的《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》引發全城熱話，早前以實名制的撲飛熱更可謂一票難求，首場逼近，連日來網上出現大量無名飛掀起炒賣熱，有人開價頭場門票達15,000元一張，連印有鏡仔肖像都門票封套都以$80放售。有見及此，主辦的大國文化製作有限公司宣布每場演出當日上午10時加推少量即日門票於城市售票網公開發售。從官網上看到，12場中以7月23日的第三場有最多門票，共有58張票價分為$880及$480的門券，而7月29日的第五場只得一張$1280門票出售，此外，還有當日若有尚餘未預留或售出座位的輪椅平台門票，亦會同一時間發售。