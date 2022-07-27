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娛樂
2022-07-27 15:42:42

MIRROR演唱會 | 鏡粉網上聯署求正視 舞台高危位逐個睇 Frankie跌親內行人鬧冇人提水

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MIRROR演唱會正式開鑼，fans當然好興奮，但又好擔心，因為開show前已經傳出有舞蹈員因為台面機關問題而跌親，睇show嘅觀眾都覺得個舞台危機重重！有fans直情擔心到喺網上聯署平台發起一人一信行動，要求有關方面正視MIRROR演唱會舞台安全。

MIRROR演唱會︳鏡粉網上聯署求正視 舞台高危位逐個睇 Frankie跌親內行人鬧冇人提水

綜合場內片段，MIRROR演唱會舞台危險位有呢幾個︰

高架橋

前2次演唱會都有安排類似嘅半空裝置，等MIRROR成員同歌迷打招呼。但今次條天橋就令人唔多放心，睇片見到chok幾chok就係咁搖，除此之外天橋欄杆只係去到腰以下，亦都唔會有安全帶俾MIRROR眾人扣住，升得越高fans越驚。結果大會喺第2場取消呢個位。

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貨車頂舞台

AK同Lokman跳唱《虎道門》嗰part，AK會喺比較近觀眾嘅貨車型舞台上跳舞，但喺第一場舞台升起嘅時候突然晃動，跳緊舞嘅AK失去平衡，好在只係跪一跪。唔好彩由「車頂」跌落嚟都幾大件事！

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天橋

舞台上有可以升起嘅天橋，但係高低不平，第一場姜濤同AK都差啲叉錯腳跌倒。

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升降台

正正喺第2場，Frankie（陳瑞輝）喺台上分享心路歷程之際突然跌落台邊，好在冇事。睇返片段，Frankie一邊講一邊行，太投入先至出事。不過有舞台經驗網友質疑，當時控制台上工作人員見到Frankie越行越出，應該透過監聽系統提醒戴住耳機嘅皮皮。

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原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載

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