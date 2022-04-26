MIRROR演唱會｜預告隨時加場 Jeremy兌現承諾做騷肌擔當

MIRROR宣布7月25日至31日、8月2日及4日舉行共10場演唱會，門票分$1280、$880及$480。MIRROR在記者會後接受訪問，表示因為疫情限制觀眾人數，將選擇四面台讓更多觀眾入場，AK說︰「跳舞嘅話，其實三面台就好啲，力量會集中啲，但希望更多人睇到，同好多嘢考慮，所以決定四面台。」

借機宣傳Ian新歌

提到今次開十場，中間有一日休息，AK表示因為最後兩天是錄影，希望有一天休息讓大家可以充電，他亦借機宣傳Ian的新歌︰「留一天再喘息，係咪呀，阿陳？唔知紅館啲石頭係咪都識講嘢。」Ian答︰「都識嘅。」身旁的Edan就謂︰「留一天俾我哋喘息。」

Jeremy兌現 騷肌承諾

問到有沒有驚喜可以透露，Jeremy尷尬表示會騷肌兌現去年的承諾，其餘11子即時起鬨，AK說︰「你應承咗人呀！上年開九展，Jeremy講㗎！」Jeremy說︰「如果我哋開紅館，我會騷肌，我會努力啲，我聽日會去做gym。」說畢，Jeremy滿面通紅。Lokman表示開會時，大家都拋出好多意見，花姐也在挑選中，當大家完成手頭上的工作，MIRROR便會瞓身演出。

不過，AK說因為心情興奮，一時漏口風稱會有高空耍雜技，Edan、Jeremy及Frankie即時拍AK的膊頭，他即改口風指會騎電單車跳火圈，Alton則稱屆時一些舊歌曲將會因為四面台關係，會重新編排舞蹈。