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娛樂
2022-07-26 00:43:52

MIRROR演唱會｜首場三小時完整歌單

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MIRROR演唱會

三小時的MIRROR首場紅館演唱會已圓滿結束。

MIRROR的12場紅館騷《MIRROR WE ARE Live Concert 2022》星期一晚開鑼，首場於8時50分揭開序幕，12子以全白Look從天而降，以一身型格裝束以《Innerspace》打頭陣，經唱完團歌《Reflection》、《All in one》後，成員們分批登場。整晚演唱會氣氛熱鬧，在11時53分圓滿結束。


《MIRROR WE ARE Live Concert 2022》首場完整Song List

  1. Innerspace
  2. Reflection
  3. All in one
  4. 黑夜不再來
  6. 鶴頂紅
  7. 衝口而出
  8. 狂人日記+
  9. 作品的說話
  10. 人類群星閃耀時
  11. 金星女孩+信之卷
  12. 蝸牛+另一個諾貝爾
  13. King Kong+Mr. Stranger
  14. 無盡
  15. 12
  16. 神隊友
  17. Yellow Fever
  18. 黑之呼吸
  19. 收聲多謝
  20. Distance+留一天與你喘息
  21. 鏡中鏡
  22. E先生連環不幸事件
  23. Apple Pie
  24. Elevator+Megahit
  25. 虎道門
  26. 道路使用者的有型守
  27. Rebound
  28. Boss
  29. IGNITED
  30. We are
  31. 一秒間
  32. 蒙著咀說愛
  33. One and all
MIRROR演唱會開場時，12子全白登場。 MIRROR演唱會 MIRROR演唱會
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