MIRROR演唱會｜首場3小時完整歌單

三小時的MIRROR首場紅館演唱會已圓滿結束。

MIRROR的12場紅館騷《MIRROR WE ARE Live Concert 2022》星期一晚開鑼，首場於8時50分揭開序幕，12子以全白Look從天而降，以一身型格裝束以《Innerspace》打頭陣，經唱完團歌《Reflection》、《All in one》後，成員們分批登場。整晚演唱會氣氛熱鬧，在11時53分圓滿結束。



《MIRROR WE ARE Live Concert 2022》首場完整Song List