MIRROR演唱會｜首場3小時完整歌單

MIRROR的12場紅館騷《MIRROR WE ARE Live Concert 2022》星期一晚開鑼，首場於8時50分揭開序幕，12子以全白Look從天而降，以一身型格裝束以《Innerspace》打頭陣，經唱完團歌《Reflection》、《All in one》後，成員們分批登場。整晚演唱會氣氛熱鬧，在11時53分圓滿結束。
《MIRROR WE ARE Live Concert 2022》首場完整Song List
- Innerspace
- Reflection
- All in one
- 黑夜不再來
- 半
- 鶴頂紅
- 衝口而出
- 狂人日記+九
- 作品的說話
- 人類群星閃耀時
- 金星女孩+信之卷
- 蝸牛+另一個諾貝爾
- King Kong+Mr. Stranger
- 無盡
- 12
- 神隊友
- Yellow Fever
- 黑之呼吸
- 收聲多謝
- Distance+留一天與你喘息
- 鏡中鏡
- E先生連環不幸事件
- Apple Pie
- Elevator+Megahit
- 虎道門
- 道路使用者的有型守則
- Rebound
- Boss
- IGNITED
- We are
- 一秒間
- 蒙著咀說愛你
- One and all