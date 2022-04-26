MIRROR演唱會｜12子大談紅館印象 7月底連開10場門票最貴$1280

Lokman以隊長身份代表說︰「今次我哋演唱會主題係《MIRROR.WE.ARE》顧明思義即係我哋係MIRROR，其實呢個我哋，係包括埋你哋（鏡粉）咁多、我哋係MIRROR，想帶大家進入MIRROR嘅世界，同大家開開心心喺演唱會上玩一晚。」他指名字也是鏡仔官方IG帳戶名，亦代表著他們一直以來的信念和初心，稱紅館是個追逐夢想好重要的里程碑，希望可以帶着這個信念跟大家一同見證今次重要及開心的時刻。

MIRROR於7月舉行《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》，並於今日開記招交代詳情。會場中間位置擺放了12位成員的螢光色調大海報，並以大量氣球作布置。沈殷怡擔任記招司儀，表示MIRROR已經準備好一個令人難忘的演唱會，讓大家可以看到他們在舞台上的力量及熱情，其後MIRROR走上T形舞台跟大家打招呼。

MIRROR大談對紅館印象

沈殷怡問12位成員對紅館的印象，姜濤非常簡短答道︰「好大」；Lokman認為是一個很神聖的地方，「開完就好似有啲嘢。」Tiger就覺得是個令人緊張的地方，「因為睇完《梅艷芳》之後就更加緊張，依家都已經好緊張。」

Ian亦表示是一個神聖的地方，Jer覺得是一個宏偉舞台，「大家入到去有唔同享受，無論視覺、聽覺，乜嘢都好勁。」Alton就最冧fans︰「紅館喺我心目中係坐邊你都可以睇到佢哋，依家我哋係入面表現，我哋點樣睇都會見到你哋。」Frankie覺得是一個英雄地，所有表現單位，就算工作人員都是英雄。

Jeremy覺得紅館充滿夢想，幫歌手完成夢想。Edan亦覺得是每個歌手的夢想地方，很有意義及是一個里程碑。Stanley稱紅館可以令人飛天循地，自己也很期待MIRROR的舞台。AK表示紅館是一個令人發夢，發夢都想去的地方，希望今次可以令大家有好好的體驗。Anson Lo稱紅館存在支持他們的人，「冇你哋，根本我哋就無可能上到去，所以呢個舞台係屬於大家。」