MIRROR演唱會｜Do姐鄭裕玲分享睇騷感受 開心見證MIRROR變成Star

MIRROR首個紅館演唱會頭場獲汪明荃、鄭裕玲(Do姐)、趙學而、謝安琪及張繼聰一家、ERROR、COLLAR及P1X3L等到場支持。Do姐今日在其主持的電台節目《口水多過浪花》大談感受，她表示現場氣氛一流，並指昨日遲開場是可以接受︰「第一場通常遲，但合理嘅，一來實名制啦！」她又指進場見到紅館四面台都充斥著燈牌，氣氛非常好，並問坐在她身旁的ERROR成員肥仔(梁業)有沒有看過MIRROR綵排，肥仔透露看了一部份，並稱自己有份負責排舞。

即睇Do姐分享欣賞MIRROR紅館演唱會後感受

Do 姐︰ 燈牌光到s potlight睇唔到 Do姐續說︰「開場好勁！好有型！哈哈！真係！一落布，12個男仔吊威也從天而降，全場嗌到爆晒，目不暇給！」她大讚柳應廷(Jer)唱得很好，亦點名讚Jeremy(李駿傑)表現很好，「我好喜歡佢，因為佢嘅妖艷形象鮮明，係香港少有。」她又提到現場的燈牌之多，令她感到好得意︰「當時姜濤出嚟，佢個主題原意係暗暗地，但周圍光到見唔到支spotlight，好得意，打落姜濤度係完全唔覺有spotlight，可能花姐佢哋綵排嗰陣覺得好正，但周圍光得濟，係肥仔話俾我聽先知，但太光睇唔到。」

Do姐欣賞Frankie Do姐提到很欣賞Frankie的獨白環節︰「自古有Boy Band一定有人會出啲，你會留意佢多啲，一定有人擺得後啲。Frankie喺MIRROR入面後少少嘅，佢講嗰段說話好heart warming，佢都講到眼濕濕，疫情冇工開，好懷疑自己，佢將自己心聲講出嚟。我覺得支持一個組合，一定要人人都要咁愛，大家都要鼓勵佢。」她又提到Edan執生環節，原來Do姐以為Edan借壞咪做棟篤笑是流程之內，其後從肥仔口中才得知真的是出了問題，並大讚Edan很有觀眾緣。