MIRROR演唱會｜Frankie陳瑞輝獨唱《鶴頂紅》 （圖輯持續更新）

MIRROR成軍快將4年，今年7月25-31日、8月2日-4日、及8月5日-6日（MIRO特別場）將於首次登上紅磡香港體育館舉行大型個唱《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》12場演出。陳瑞輝(Frankie)向來被指MIRROR的隱形人，但他在劇集《IT狗》飾演Never一角，成功令人引來大家注意，而MakerVille行政總裁魯庭暉亦曾在其IG公開大讚他的演出。不少網民十分期待他另一部《野人老師》，暫未有個人單曲的Frankie，今晚亦有solo環節，當中包括獨唱《鶴頂紅》。