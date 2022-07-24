MIRROR演唱會｜Lokman Tiger巴士率先睇 九巴準備12款巴士接載鏡粉回家

MIRROR首個紅館演唱會將於明天正式開鑼，九巴一如以往安排特別路線接送看完表演的觀眾回家。今次九巴同樣於7月25至31日、8月2日至6日，開辦11條特別線，在演唱會結束後約15分鐘由暢運道停車場（綠閘對開）開出。

九巴在通告中預告特意為觀眾準備神秘驚喜，於演唱會舉行期間每晚都有不同MIRROR成員的應援巴士接載鏡粉回家。據知每晚都有不同成員的應援巴士到場，相信屆時離開的時候，停車場將會成為打卡景點。