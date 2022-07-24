MIRROR演唱會｜Lokman Tiger巴士率先睇 九巴準備12款巴士接載鏡粉回家

MIRROR首個紅館演唱會將於明天正式開鑼，九巴一如以往安排特別路線接送看完表演的觀眾回家。今次九巴同樣於7月25至31日、8月2日至6日，開辦11條特別線，在演唱會結束後約15分鐘由暢運道停車場（綠閘對開）開出。
九巴在通告中預告特意為觀眾準備神秘驚喜，於演唱會舉行期間每晚都有不同MIRROR成員的應援巴士接載鏡粉回家。據知每晚都有不同成員的應援巴士到場，相信屆時離開的時候，停車場將會成為打卡景點。
MIRROR應援巴士逐個捉
根據Lokman、Tiger及Frankie的後援會預告，三子都有九巴設立的特別線路，Lokman的巴士由廣告相製成，由即日起至9月28日將會行駛紅磡來回馬鞍山錦英苑的87D路線，而在演唱會期間則成87R來往香港體育館及烏溪沙站。
Tiger的巴士則由即日起變成271路線，來回大埔富亨及西九龍站，同時亦是演唱會特別路線271R，來往紅館及太和。此外，適逢Frankie於7月29日生日，Frankie的後援會亦於昨日至9月15日安排Frankie生日主題巴士，屆時將會行駛234X路線，來往尖沙咀及荃灣灣景花園，估計這架巴士亦會行駛演唱會特別線路。
11條九巴特別路線如下︰
36R：往石圍角（經葵芳、葵興、石籬、石蔭、安蔭、梨木樹、象山）
41R：往長青邨（經大窩口、荃灣市中心、福來邨、長安、青衣邨、長康）
87R (Lokman巴士)：往烏溪沙站（經沙田第一城、濱景花園、富安花園、馬鞍山）
98R：往坑口（北）將軍澳醫院（經秀茂坪、寶達、康盛花園、翠林、景林、厚德）
215R：往順天（經觀塘、藍田、油塘、碧雲道、安達、安泰）
224R：往黃大仙（經德朗、啟業、彩虹、慈雲山、竹園、樂富）
259R：往屯門碼頭（經屯門公路轉車站、屯門市中心、安定、友愛、豐景園、新屯門中心、蝴蝶邨）
260R：往兆康苑（經屯門公路轉車站、屯門市廣場、新墟、大興、良景、寶田）
269R：往天恆邨（經大欖隧道轉車站、YOHO MALL、元朗大馬路、天耀、天瑞）
270R：往聯和墟（經大欖隧道轉車站、新田運輸交匯處、上水站、嘉盛苑、粉嶺站、華心邨、粉嶺中心）
271R (Tiger 巴士)：往太和（經廣福、寶鄉橋、大埔中心、怡雅苑、富亨）