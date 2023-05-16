MIRROR演唱會｜MakerVille公布換票安排 手續複雜一個電郵限登記4張飛

MIRROR去年紅館演唱會剩餘場次將於明年補辦，MakerVille今日公布換票細則，但有不少網民直言非常複雜。此外，大會表明為確保大家安排上一致，所以補場門票日子及座位均由系統編排及分配，持票人士不能自行選擇補場日子。原本持第一行門票人士，因場地及舞台不同，所以只能安排分配到同一票價區，並強調申請人士必須接受今次分配，即系統將依據原定場次門票價，將已登記兌換門票座位，安排到補場場次相同的票價區座位，如是相連座位，補場也會獲分配相連座。

兌換門票分三階段進行



MakerVille指今次換票將分三階段進行，首階段是登記，日期為2023年5月31日早上10時至6月30日晚上11時。每個登記電郵最多只能​於登記網站註冊一​次，並且最多只能登記4張實體門票。之後會進入第二階段，持票人士須於已預約的日期及時段攜帶預約二維碼及已登記的實體門票前往「遞交門票中心」辦理有關手續。主辦單位將在遞交門票結束後，大約9月底會向符合資格的人士發送「兌換門票資格確認信」，以登記電郵為準。

約在補場演出前兩個月，會踏入第三階段，符合資格人士的登記電郵將收到一封「兌換門票電郵」，其中包含補場演出的場次日期分配及座位編排等相關資料。持該電郵，符合資格的人士可依照電郵內的指示提取補場門票，詳情將來日公佈。