MIRROR演唱會｜Stanley邱士縉紅館紀錄 透視露背肌（圖輯持續更新）

MIRROR成軍快將4年，今年7月25-31日、8月2日-4日、及8月5日-6日（MIRO特別場）將於首次登上紅磡香港體育館舉行大型個唱《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》12場演出。邱士縉(Stanley)絕對是團隊中的戲劇大師，Stanley過去參與不少影視作品，均令人留下深刻印象。早前他在《I SWIM》扮演中學生「黃亞樂」大獲好評，因為這個角色不單純是一個追求第一的游泳選手，也有不少複雜的內心戲，但Stanley也演得恰到好處。今晚首場紅館騷，Stanley穿上背部透視外衣，露出背肌引來全場尖叫聲不斷。