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娛樂
2024-01-16 00:40:00

MIRROR演唱會2024｜個唱精華紀錄 姜濤Anson Lo鬥舞 Stanley騷肌 AK玩透點引爆全場

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《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024香港站》正式開鑼。

MIRROR共16場《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024香港站》於今晚(15日)在亞博開鑼，這是2022年7月紅館演唱會意外後，12子相隔年半的首個演唱會。演唱會於晚上8時30分開始，大會先播出MIRROR成員的個人演出短片，之後MIRROR上台以《Rocketstars》、《Speesh》、《Innerspace》打頭陣，炒熱現場氣氛。

小組演出輪住上

接著開始MIRROR的小組及個人表現，先有Frankie和Tiger跳舞，再有AK及Lokman一齊合唱《Fight Your Corner》。Alton及Lokman首次獻唱個人作《非物質文化遺產》及《如果電話亭》，之後二人與AK合體現場演繹《Rebound》。Jer及Edan則登場唱出《皮囊》，Edan再次大騷琴技。

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Stanley大波波好吸引

Ian以白馬王子look在多位樂手伴奏下唱出《仍在》及《再見寧靜海》，Stanley緊接上台唱出《來不及》，大會螢幕播出Stanley跟家人的照片，猶如婚禮見到的成長影片。

不過，令人最熱血沸騰莫過於Jeremy跟Stanley的小組演出跳唱《Fever》，Jeremy不但騷出腰部，歌衫的背部更是see through，對他來說可謂相當大膽。之後Stanley一出場就大騷結實的胸肌，腹部更操出一排朱古力，令全場女士不停尖叫。

AK透兩點

到AK的個人環節，他坐在一頂充滿日本風的八人大橋上唱《Keep Rollin’》，他更一度脫下日本風外套，露出透視背心，胸前兩點若隱若現。之後他換上淺色西裝跟女dancer大跳貼身舞，再次令現場女觀眾尖叫連連。

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Ian大騷舞技

Ian在個唱上首次獻唱《夜視鏡》，他更與一眾dancer又唱又跳，可說是一大突破。Edan、Frankie輪流上台唱出個人作品之後，大會再播出由Tiger執導的影片，Tiger與Lokman登場來個樂器battle，之後再加入Stanley及Jer一齊自彈自唱《Alright》。

姜濤與女dancer險錫到

姜濤個人演出部分則唱出《黑月》及《Dummy》，演唱《黑月》的部分中，姜濤跟女dancer頭部貼近，雙唇險些碰到，令在場fans大叫。唱《Dummy》時，「老闆仔」黃梓樂有份參與演出，他在T字台跑到姜濤的身邊跟他相擁。

Anson Lo大玩「脷」誘

Anson Lo緊接姜濤出場，以閃令令的背心戰衣跳唱《My Life》及《On》，期間Anson Lo更大玩「脷」誘。接著便出現姜糖與神徒爭議的場口，姜濤與Anson Lo以黑白雙煞look登場，跳舞battle炒熱全場氣氛。

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姜濤Anson Lo跳舞battle花絮︰

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Jeremy演出成首場彩蛋

之後再由Jer及Jeremy先出場唱出《人類群星閃耀時》，再全員上台大合唱，當MIRROR唱《We all are》時，大銀幕播出他們參加《全民造星》的片段。

當大合唱完《Catch a Vibe》時，Jeremy上台笑言過去都是由正副隊長發言，今次由他負責這個talk的環節。及後，Jeremy再表示怕會嚇走大家，所以這個環節會唱出個人作品《獨角獸之戀》，並稱16場演出的彩蛋都不同。之後MIRROR換上牛仔的造型，再一次上台大合唱，Lokman代表MIRROR向大家打招呼，他說︰「多謝大家！係咪好亢奮，好興奮，好多力量想爆出嚟？」之後再讀出多個合作單位，繼而合唱《We Are》作結，在晚上11時20分左右完結。

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MIRROR演唱會2024年花絮︰

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