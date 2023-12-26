MIRROR演唱會2024｜全員棄聖誕搵銀檔期 12成員各有solo歌上台

MIRROR下個月15日便開始舉行《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024 · HONG KONG》共16場演出，12位成員在不同場合都表示大家會閉關為個唱做準備，就連聖誕、除夕的藝人揾錢黃金檔期全都棄掉，目的希望做好個唱，省靚招牌以便好好迎接未來的巡迴個唱，兼借巡唱打入不同國家的市場。 12位成員在今個月初已經完成所有工作，當中包括劇集、廣告等，其他工作一律暫停，務求今次有足夠時間彩排。單是今次踩台彩排，不像當年般匆匆忙忙，而是預留充足時間讓MIRROR練習。

舞台安全行先 由於當年的舞台設計被指陷阱多籮籮，據知今次的流程甚至舞台設計上都以安全為最大原則，便找來兩位註冊工程師監察整個舞台工程，有別一般行內由一名工程師去監察。因應現時規定以及安全理由，舞台設計的機關並不多，但升降台成為了最重要的機關，MIRROR的演出亦會善用T字台，因此坐得較後的觀眾仍可以有機會「近距離」見到他們。 因應亞博的場地設計，過去有些位置會令觀眾的視野受阻，大會為了令觀眾有更好的享受，其中部份位置會逐級升高，觀眾不用擔心被前方的觀眾阻礙視線。

全員各有solo歌 早前MIRROR出席活動時，被問到其他成員如Tiger、Frankie等會有出solo歌的機會，他們當時未有否認。據知今次流程12位成員都會有自己的歌曲solo機會，不止Tiger及Frankie，Lokman亦都為個人單曲準備中。有指為配合今次個唱主題，MIRROR新的團歌計劃在元旦推出，有傳更會安排Tiger、Frankie及Lokman一併推出，務求壯聲勢，大收宣傳之效。