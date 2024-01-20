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娛樂
2024-01-20 16:45:14

MIRROR演唱會2024｜姜濤不適入院手背插針筒 報平安：I'm ok 打了三支針

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MIRROR演唱會2024｜姜濤疑𣎴適送院 突貼手背插針筒照

姜濤疑𣎴適送院， 突貼手背插針筒照。

MIRROR演唱會正進行得如火如荼，經過前日一日的休息後，昨晚（19日）舉行第四場演出，姜濤在開騷前在社交網貼出一張後台花絮照，表示：「今天也ok的，Day4 let's go~」，未幾就貼出一張自拍照，並附上一個帶着口罩疑似生病的emoji 。不過，見姜濤昨晚的演出仍然狀態大勇，一切順利。

今日(20)中午兩時半，姜濤突然在IG限時動態上載一張自己手背插上醫藥點滴針筒的照片，疑似入了醫院，姜濤未有寫下任何字句及透露病情，一眾姜糖一（粉絲暱稱）都非常擔心，而大會亦未有任何宣布，粉絲們都非常關注今晚的演出是否121未幾，姜濤在社交網報平安表示：「I'm ok ar打了三支針，今天可以的~」而剛出新歌的他，更表示：「今晚有力氣的話，開個直播說一下這個MV。」其實，在亞博騷第三場演出過後，姜濤在限時動態上載接受中醫治療，耳仔拮針放血的短片，相信是治發燒的一個療法。

MIRROR成員的12個Fan Club今日齊集亞博聯合應援大合照。 MIRROR成員的12個Fan Club今日齊集亞博聯合應援大合照。

花姐回應：只係有啲感親

MIRROR成員的12個Fan Club今日齊集亞博聯合應援，屬鏡粉在MIRROR成軍五年來首次12FC大合照。對於姜濤自爆打三針，經理人花姐回應記者：「放心，只係有啲感親，但怕影響演唱會，所以去睇吓醫生。因為仲有11埸，所以有少少唔舒服都要馬上處理。」

昨日演出前貼出一張自拍照，並附上一個帶着口罩疑似生病的emoji 。 姜濤昨日依然狀態大勇。 姜濤突貼手背插針筒照。 姜濤 報平安：I'm ok 打了三支針 姜濤表示今晚有力氣的話，開個直播說一下這個MV。
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