MIRROR演唱會2024｜姜濤不適入院手背插針筒 報平安：I'm ok 打了三支針

MIRROR演唱會正進行得如火如荼，經過前日一日的休息後，昨晚（19日）舉行第四場演出，姜濤在開騷前在社交網貼出一張後台花絮照，表示：「今天也ok的，Day4 let's go~」，未幾就貼出一張自拍照，並附上一個帶着口罩疑似生病的emoji 。不過，見姜濤昨晚的演出仍然狀態大勇，一切順利。

今日(20日)中午兩時半，姜濤突然在IG限時動態上載一張自己手背插上醫藥點滴針筒的照片，疑似入了醫院，姜濤未有寫下任何字句及透露病情，一眾姜糖一（粉絲暱稱）都非常擔心，而大會亦未有任何宣布，粉絲們都非常關注今晚的演出是否12缺1。未幾，姜濤在社交網報平安表示：「I'm ok ar打了三支針，今天可以的~」而剛出新歌的他，更表示：「今晚有力氣的話，開個直播說一下這個MV。」其實，在亞博騷第三場演出過後，姜濤在限時動態上載接受中醫治療，耳仔拮針放血的短片，相信是治發燒的一個療法。