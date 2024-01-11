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娛樂
2024-01-11 13:45:49

MIRROR演唱會2024｜姜濤與Anson Lo傳合作表演　雙方有fans激烈反對揚言罷睇

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MIRROR

MIRROR FEEL THE PASSION演唱會將於下周(15日）展開，除咗12子一齊演出嘅環節之外，各成員都會有個人表演及小組合作。

認為MakerVille咁做係製造爭端

向來係團隊人氣成員嘅姜濤同Anson Lo盧瀚霆，有傳將會喺演唱會上破格合作crossover，互唱對方歌曲甚至合唱。向來「姜糖」同「神徒」兩派fans都互相睇對方唔過眼，但今次佢地立場竟然好一致，唔希望自己捧嘅偶像同對方同台演出，甚至升級到發動「反姜神合作大行動」，表明MIRROR經理人公司MakerVille如果唔取消環節，寧願罷睇演唱會。

有「神徒」認為今次合作只會製造網上罵戰，認為MakerVille咁做係消費偶像，製造爭端，將二人推到風口浪尖。而有「姜糖」就直斥Anson Lo係「菠蘿雞」（靠黐），話咁做「搶走我地個仔FOCUS」，並明串大會係咪擔心Anson Lo「冇號召力，驚變廁所位」，又鬧「神徒」「最叻做假」。

姜濤IG深夜出PO剖白一年心路歷程 重踏叱咤舞台慶幸可以重新爬起來 姜濤在叱咤2023憑《濤》獲選我最喜愛的歌曲後，在IG post長文發表感受，配以一張黑白相（姜濤IG截圖） 姜濤在叱咤2023憑《濤》獲選我最喜愛的歌曲後，在IG post長文發表感受（姜濤IG截圖） 姜濤在叱咤2023憑《濤》獲選我最喜愛的歌曲後，在IG post長文，獲不少姜糖鼓勵支持。（姜濤IG截圖） 姜濤在叱咤2023憑《濤》獲選我最喜愛的歌曲後，在IG post長文，獲不少姜糖鼓勵支持。（姜濤IG截圖） 姜濤在叱咤2023憑《濤》獲選我最喜愛的歌曲後，在IG post長文，獲不少姜糖鼓勵支持。（姜濤IG截圖） 姜濤在叱咤2023憑《濤》獲選我最喜愛的歌曲後，在IG post長文，獲不少姜糖鼓勵支持。（姜濤IG截圖）
Klook.com

雙方fans鬧得火熱，除咗因為2位偶像人氣不相伯仲之外，去年西九音樂節安排Anson Lo做壓軸嘉賓，而姜濤就係尾二出場。當時一班「姜糖」睇完偶像演出後就拉隊走人，擺明唔俾面「教主」，令兩派fans勢成水火。

姜濤曾表明隊中最佩服Anson Lo

但姜濤同Anson Lo盧瀚霆本身係咪不和？姜濤去年Chill Club頒獎禮上，向各位隊友逐一講感受，壓軸對Anson Lo講出一番肺腑之言，表明Anson Lo係佢喺MIRROR入面最佩服嘅隊友。「我知道外界經常攞我哋嚟比較，我知道我哋好多支持者有時會因為我哋而有好多爭拗，但我想講我從來冇理過呢啲嘢，我想講我真心地……喺《全民造星》第一日開始……雖然我哋經歷過好多好多誤會，但我永遠都係最信你㗎！你知㗎！所以……I Love You」。

近期播放嘅團綜MIRROR TIME中，姜濤同Anson Lo冇面左左之餘亦會一齊坐，似乎關係冇變。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈

Anson Lo感激神徒5年來支持 最希望粉絲團結一致 Anson Lo最希望粉絲團結一致 。 Anson Lo近來為演唱會積極操肌。

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