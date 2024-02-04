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娛樂
2024-02-04 03:21:28

MIRROR演唱會2024｜姜濤驚爆走埠除下面 Stanley獲封「邱士Rain」

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MIRROR完成16場個唱大感高興。(林俊源攝)

《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024 · HONG KONG》一共16場演出於2月3日圓滿落幕，隊長Lokman表示前幾天已經開始不捨得了，感慨時光飛逝。AK稱首場非常緊張，之後才開始慢慢享受起來，眾人都在不同場次作出調節，為之後走埠打好根基。

Jer表示看到台下有粉絲爆喊，忍不住感觸落淚。(林俊源攝) Jeremy唱《We All Are》時亦感觸落淚。

感謝粉絲支持MIRROR

Ian在台上灑淚，因為當時在台上看到一句「請你一定要相信自己」一時感觸，他表示因為見到大家的鼓勵及支持，所以當下忍不住落淚。他表示在台上會盡量看大家寫的大字報，盡量滿足粉絲的要求。Jeremy稱做了16場演唱會是一個很大的成就，覺得很感恩。Jer稱當時在台上見到有不少粉絲哭，除了MIRROR有不少經歷，其實粉絲們也和MIRROR一齊經歷了很多東西。

Alton稱耳機傳來監製細榮聲音，叫他們好好珍惜眼前的畫面，正因為他這一句，加上16場不是細數目，見到大家這樣支持MIRROR，所以也很感觸。

 

姜濤半說笑指在巡唱時除下面……對鞋。(林俊源攝) 姜濤在個人彩蛋環節唱《鏡中鏡》，視為給一年前的自己一個交代。(林俊源攝) AK笑言自己兩個波夾埋都唔夠Stanley一邊。(林俊源攝)

姜濤狂摸大表波

Stanley的身材成為MIRROR演唱會的焦點，他多謝大家這樣喜歡，並謂︰「本人窮淨得副偈，咪將件事做好佢囉！」此時在他身旁的姜濤不停對他上下其手，之後更引來Frankie、Jer及Alton不停篤他的波波。他稱在總彩排時Edan不停要求他除衫，沒想到dancer及其他人見到他的身材之後，都讚很好看，著他考慮可以赤裸上身表現，但他就覺得尾場比較適合。Edan就反駁稱Stanley其實是主動除衫而非他們要求。

姜濤︰我除下面

他們又提到原本該環節是由姜濤及Jeremy表演，也是安排姜濤穿那件西裝，在場記者問如是姜濤表演，會表演甚麼，他笑謂︰「我唯有除鞋、除下面……」Stanley及眾人即起鬨，並說︰「走埠我讓俾你啦！我都想睇！」姜濤就大叫稱是除鞋。問到Stanley會否繼續保持身材，他表示會考慮，「見到偶像阿Rain做到，我無理我做唔到！」Edan就大叫「香港Rain」，Lokman則大叫「邱士Rain」。對於有不少大陸網民非常欣賞Stanley，他說︰「虛名！千萬唔好理，大把人都未識我，MIRROR仲要繼續努力。」

姜濤、Frankie、Jer等不停趁機摸Stanley。

AK︰我兩個波夾埋都唔夠佢一邊

提到AK在台上穿上透視裝，問到為何不考慮除衫，他說︰「我兩個波夾埋都唔夠佢一邊大！我除？我哪有本錢，我瘦淨得副偈！側面得啲肋骨咋！」提到Anson Lo也是MIRROR中的大隻擔當，問到為何不考慮除衣，他表示今次的打扮已經露得很多，Alton就笑言不敢跟Stanley硬碰，只好狂練手臂。

今次開騷，適逢Edan生日，而他在當晚提到一位患癌的粉絲，他表示知道對方在正受療程，不說太多。姜濤在個人彩蛋環節唱《鏡中鏡》，他表示已有點克服心魔，但仍有進步空間，只是希望在沒有伴舞的情況下唱出來，視為給一年前的自己一個交代。

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Edan表示有更新患癌的粉絲情況。

Alton爆Tiger失手後感惆悵

早前Tiger在尾段表演前空翻，卻不慎失手撻落地，嚇得兄弟們和全場觀眾好驚驚， Tiger說︰「無咩大礙，之後當晚都有拍返條片，我唔係想話俾人聽我叻，只係我跌咗嘢想自己拎返。」Alton透露Tiger在化妝間表現好惆悵，於是著他拍片，並很開心影片有很多人觀看。

Frankie表示很開心有個人環節，又可以跟大家一齊大合唱。Tiger亦很開心有很多觀眾識唱自己的作品，在今次演唱會體會到觀眾跟他都一齊去表演，很多謝大家的陪伴。問到他們走埠的rundown是否會有些不同，Lokman稱會有些不同，但細節仍有待跟團隊商量，現階段只想快些去慶功食東西。

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