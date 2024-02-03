MIRROR演唱會2024｜林柏希購門票被呃錢 大讚其中一成員火速協助撲飛︰義氣仔女

《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024 · HONG KONG》今晚(3日)踏入最後一場演出，有網民在討論區表示門票炒至9千元 ，相當誇張。眾所周知MIRROR演唱會門票一票難求，而前新城電台DJ林柏希（Will）今日（3日）便在社交網重提上次為朋友購買MIRROR演唱會門票而被呃錢事件，更大爆獲其中一位MIRROR成員協助訂飛，公開大讚對方是義氣仔女。

林柏希在IG限時動態分享與江𤒹生（AK)的合照，相中見AK搭着對方的膊頭，林柏希寫上：「上次我公開咗幫朋友買MIRROR 演唱會飛俾人呃錢事件，其實之後仲有個小後續！之前講過，錢事少，失信事大，為咗唔想令朋友失望，我唯有盡力去補償，聯絡唔同嘅圈中朋友，睇吓可唔可以撲到兩張飛，而其中一位就係 AnsonKong 喇。」