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娛樂
2024-02-03 18:45:48

MIRROR演唱會2024｜林柏希購門票被呃錢 大讚其中一成員火速協助撲飛︰義氣仔女

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MIRROR演唱會2024｜林柏希購門票被呃錢 大讚其中一成員火速協助撲飛︰義氣仔女

林柏希大讚MIRROR其中一成員義氣仔女！

MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024 · HONG KONG》今晚(3)踏入最後一場演出，有網民在討論區表示門票炒至9千元 ，相當誇張。眾所周知MIRROR演唱會門票一票難求，而前新城電台DJ林柏希（Will）今日（3日）便在社交網重提上次為朋友購買MIRROR演唱會門票而被呃錢事件，更大爆獲其中一位MIRROR成員協助訂飛，公開大讚對方是義氣仔女。 

林柏希在IG限時動態分享與江𤒹生（AK)的合照，相中見AK搭着對方的膊頭，林柏希寫上：「上次我公開咗幫朋友買MIRROR 演唱會飛俾人呃錢事件，其實之後仲有個小後續！之前講過，錢事少，失信事大，為咗唔想令朋友失望，我唯有盡力去補償，聯絡唔同嘅圈中朋友，睇吓可唔可以撲到兩張飛，而其中一位就係 AnsonKong 喇。」 

他續大讚AK非常有義氣，表示：「講真，我同AK稱唔上係相熟，只係合作過又互相認識而矣，佢開緊show我都要打搞到佢，可想而知當時我係幾咁絕望。但我真係估唔到佢好快就回覆我，仲好上心即刻叫佢助手幫我撲飛，就算撲唔到當晚嘅之後嗰啲都好吖！真心講，我係非常感動，因為佢本身無必要咁做㗎嘛，開緊show喎，仲要只係普通朋友咋喎！難怪我身邊好多朋友都讚AK義氣仔女，果然名不虛傳，衷心感激！」網民都紛紛留言大讚AK 「內外都咁正」。

 

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林柏希大讚AK 二話不說協助撲飛，非常有義氣。

林柏希大讚AK 二話不說協助撲飛，非常有義氣。

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