MIRROR演唱會2024｜瘋傳姜濤AK請嘉賓 8個鏡仔特別solo?

《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024》將於周一（15日）開鑼，花姐、MIRROR及監製莊少榮亦近日大玩「劇透」。與此同時，網上瘋傳其中8位鏡仔有個人演出部分，甚至傳AK已請日本音樂人做嘉賓。

消息傳出後，引來8位鏡仔粉絲撲飛看偶像的專屬環節，有網民估計有人藉此把門票的炒價推高，鏡粉亦在網上提醒同伴要小心是黄牛發放消息。

上次MIRROR紅館騷有Frankie陳瑞輝的個人環節，網上瘋傳今次演唱會亦有類似環節，但就會換不同鏡仔孭飛專屬環節，長約15分鐘。網上亦流出8位鏡仔的專屬演出日子，包括：Tiger是16日、19日是Anson Lo、20日是AK、21日是Edan、29日是Stanley、2月2日是Ian、3日則是姜濤。惟知情人士指傳聞中的個人演出環節並非正確，但承認共16場的演出超過九成內容是一樣，餘下則屬「彩蛋」。