MIRROR演唱會2024｜瘋傳姜濤AK請嘉賓 8個鏡仔特別solo?

《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024》將於周一（15日）開鑼，花姐、MIRROR及監製莊少榮亦近日大玩「劇透」。與此同時，網上瘋傳其中8位鏡仔有個人演出部分，甚至傳AK已請日本音樂人做嘉賓。
消息傳出後，引來8位鏡仔粉絲撲飛看偶像的專屬環節，有網民估計有人藉此把門票的炒價推高，鏡粉亦在網上提醒同伴要小心是黄牛發放消息。
上次MIRROR紅館騷有Frankie陳瑞輝的個人環節，網上瘋傳今次演唱會亦有類似環節，但就會換不同鏡仔孭飛專屬環節，長約15分鐘。網上亦流出8位鏡仔的專屬演出日子，包括：Tiger是16日、19日是Anson Lo、20日是AK、21日是Edan、29日是Stanley、2月2日是Ian、3日則是姜濤。惟知情人士指傳聞中的個人演出環節並非正確，但承認共16場的演出超過九成內容是一樣，餘下則屬「彩蛋」。
所謂的「彩蛋」，其實是指MIRROR準備的驚喜，不止是個人solo，也有小組及全員的演出，只是這個環節會因應成員們的狀態而安排派出哪些彩蛋，每晚不同，務求保持新鮮感，好讓買了多場的觀眾發掘不同驚喜。知情人士舉例指彩蛋內容，可能是個人額外演出，亦有機會是合唱，甚至是樂器battle或跳舞 battle 。他稱網上流傳的日子並不正確。
據了解，MIRROR今次亞博騷則不設任何嘉賓，因為單是安排12個solo環節加全員及小組演出，已經不夠時間，難以再擠出時間與嘉賓互動。此外，適逢流感高峰期，為免影響MIRROR演出，到場的圈中好友，甚至親友也不能到後台合照，減低「中招」機會。