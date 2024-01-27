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娛樂
2024-01-27 16:00:00

MIRROR演唱會2024｜陳卓賢跳雞仔舞fans狂問幾時solo 情人節將推超甜「陳仔情歌」

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陳卓賢在日前的個人跳舞環節表演雞仔舞，非常搞笑。

MIRROR演唱會轉眼已經舉行了一半，不少粉絲期待自己喜愛的鏡仔會在彩蛋環節表演，周四(25)的彩蛋是成隊MIRROR一齊唱《12》，但數到最驚喜的是陳卓賢(Ian)在唱《WE ARE》就一展「精湛」舞技，大跳雞仔舞，連他本人也笑謂「大家都知我屬雞」。Ian走到台前扮雞仔揮動雙手並跳高，非常搞笑，不但全場觀眾high爆，就連隊友亦在尾聲時扮他的動作，氣氛高漲。

個人solo獻唱別具意義歌曲

有不少Hellosss都期待Ian再上台挑戰做跳舞擔當。據了解，今晚(27)的彩蛋便是由Ian孭飛，但表演的內容就跟跳舞無關。外間有傳他將在彩蛋環節唱出自己的新歌，但有知情人士表示Ian選唱了一首曾經演唱過的曲目，然而這首歌並不常唱。他挑選這首歌是因為希望延續上一個MIRROR演唱會精神，一切有待他今晚揭曉。

2‧14出情歌

此外，在23日休息當日，IanIG限時動態透露自己在錄歌，估計推出日期又是情人節214日。翻看紀錄，他在20214日推出《正式開始》，並於2022214日推出《留一天與你喘息》。以每隔2年的情人節出歌推算，因此Ian很大機會在下月的情人節再推出「陳式情歌」

今次新歌內容是非常甜蜜，講述向對方示愛，邀約對方携手共走前路。新歌由他作曲，更是全新曲風。上一首《夜視鏡》在推出後近一個月才有MV播出，今次幕後工作人員希望可以趕及在派台當日，同日推出MV，並已計劃待Ian完成演唱會之後拍攝。換言之，Ian隨時僅休息一天便要再開工。

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