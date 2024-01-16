MIRROR演唱會2024｜首場總結！Stanley晒巨乳成焦點 Jeremy孭飛頭場彩蛋預告16場各有不同

MIRROR共16場《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024香港站》於今晚(15日)在亞博開鑼，這是2022年7月紅館演唱會意外後，12子相隔年半的首個演唱會。鑑於上次的嚴重意外，今次個唱的機關極少，只在舞台的前後位置各有一個升降台，主舞台合共有3個銀幕，半空亦沒有懸掛任何裝置。

此外，今次MIRROR為個唱更閉關近一個月，而且在騷前有多次完整彩排，因此首場表現不再像上一次予人未準備好的感覺，整體表現平穩，加上各成員在過去一年都有不同機會，因此全員都在個唱上大放異彩。

今次個唱內容由全員、小組及個人的演出環節組成，最多人關注的姜濤與Anson Lo鬥舞環節，最後都不敵Stanley與Jeremy的演出，前者大騷巨胸，後者see through背脊兼露腰。另外，Ian就只有個人跟團體的表演環節，未有小組演出。 Stanley奪「金球獎」︰

由於開騷前已傳其中8位鏡仔有特別演出環節，頭場有Jeremy獻唱《獨角獸之戀》，他表示16場演出都會有不同的彩蛋。此外，大會噴射出的彩紙印有Baby MIRROR的公仔，不少fans見狀立即收藏起來。對上一次有Frankie的專屬talk show環節，今次全員決定用作品去說話。

MIRROR個唱上的彩紙印有Baby MIRROR。

Alton+AK+Lokman小組演出︰

Jer+Edan小組演出︰

Tiger+Stanley+Lokman+Jer小組演出︰