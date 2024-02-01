熱門搜尋:
機管局債券 美斯訪香港 盛勁為 23條立法 垃圾徵費 Twins演唱會2024 MIRROR演唱會2024 農曆新年2024 流感 姜濤 恒生指數 狀王之王 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2024-02-01 18:47:40

MIRROR演唱會2024｜AK感觸外婆記憶力衰退 Ian窩心遞紙巾安慰

分享：
AK外婆相隔五年再入場支持。

AK外婆相隔五年再入場支持。

MIRROR演唱會昨晚(31)舉行的第14場彩蛋是成員江𤒹生（AK）與陳卓賢（Ian），這對「IANSON」組合大談二人由參加《全民造星》已成為好朋友的兄弟情，AK表示︰「好多人知道我哋由《造星》開始就好friend，其實可能好多嘢都係煙幕，可以呃到大家。其實我想講係大家呢5年嚟都見住我哋成長，不論我哋由《造星》開始到依家。我發覺開頭好多人都話我哋兩個好friend，成日企埋一齊，然後會有啲唔同嘅故仔寫出嚟...Ian即好奇追問︰「咩故仔呀，我未聽過嘅？」AK即表示︰「自己返去搵。」

AK續說：「嗰陣時我哋多啲團job就多啲見面，到我哋出咗solo之後，大家各自嘅工作忙咗，少咗見面，大家又會開始質疑我哋兩個係唔係唔friend？我哋係唔係嗌交呀？」Ian笑言︰「絕對唔使質疑，唔係真係咁friend㗎咋！」 AK表示粉絲會猜度二人的感情覺得好搞笑，他笑言：「因為感情呢啲嘢係兩個人嘅事」Ian即揮揮手表示拒絕，AK繼續分享謂：「好多人都會睇我哋12個人嘅互動，依家又多咗啲，依家又少咗啲，你哋係唔係唔friend呀？我覺得有時大家有啲太無謂嘅猜想，諗咁多無謂嘢會攰咗自己。我好多謝大家陪住我哋去成長，見盡咗我哋所有高低起跌，但係好想話畀大家知，我哋12個好開心，仍然可以5年之後一齊開演唱會，可以唱歌畀你哋聽！」 

Ad Block
AK大談Ianson兄弟情。 Ian窩心遞紙巾安慰 。

兩人在合唱《Don't Wanna Be Friends》前，AK透露他的媽媽和婆婆亦有到場支持，並感觸表示：「因為我婆婆今日嚟咗睇。對上一次見我婆婆已經係5年前我哋第一次開Star Hall演唱會。都相隔咗5年，5年前我哋第一個演唱會到5年後依家，今日婆婆再次落咗嚟，婆婆開始年紀大，有時開始記性唔係幾好...AK一度哽咽，Ian即拍拍膊頭安慰，並窩心去遞上一張紙巾，他續大爆江媽媽原來是HellosssIan粉絲暱稱）︰「好開心今日婆婆可以喺度見證一個咁開心嘅時刻。我早兩日先同阿媽講佢睇嗰日個彩蛋係我哋兩個，因為我媽咪好鍾意Ian。婆婆愛你，公公都係！」Ian即與江媽媽打招呼︰「多謝Auntie！好耐冇約你食飯啦，我要約你打邊爐。」

Ad Block

今日(1)適逢MIRROR演唱會休息一天，AK在社交網貼出與Ian 在台上演出的合照，並寫道：「如你會是水母我充當劍魚啦 Got u bro #但你係一隻唔識游水嘅水母。」Ian則回覆謂：「 所以行遠少少 劍魚成日拮到我。」而Ian亦有貼出去打golf輕鬆一下的照片表示：「A true day off」。

AK大談Ianson兄弟情。 二人攬到實，盡顯兄弟情。 適逢MIRROR今天休息一天，Ian便去打golf輕鬆一下。 Ian打golf自拍照。
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受