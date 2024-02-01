MIRROR演唱會2024｜AK感觸外婆記憶力衰退 Ian窩心遞紙巾安慰

MIRROR演唱會昨晚(31日)舉行的第14場彩蛋是成員江𤒹生（AK）與陳卓賢（Ian），這對「IANSON」組合大談二人由參加《全民造星》已成為好朋友的兄弟情，AK表示︰「好多人知道我哋由《造星》開始就好friend，其實可能好多嘢都係煙幕，可以呃到大家。其實我想講係大家呢5年嚟都見住我哋成長，不論我哋由《造星》開始到依家。我發覺開頭好多人都話我哋兩個好friend，成日企埋一齊，然後會有啲唔同嘅故仔寫出嚟...」Ian即好奇追問︰「咩故仔呀，我未聽過嘅？」AK即表示︰「自己返去搵。」

AK續說：「嗰陣時我哋多啲團job就多啲見面，到我哋出咗solo之後，大家各自嘅工作忙咗，少咗見面，大家又會開始質疑我哋兩個係唔係唔friend？我哋係唔係嗌交呀？」Ian笑言︰「絕對唔使質疑，唔係真係咁friend㗎咋！」 AK表示粉絲會猜度二人的感情覺得好搞笑，他笑言：「因為感情呢啲嘢係兩個人嘅事」Ian即揮揮手表示拒絕，AK繼續分享謂：「好多人都會睇我哋12個人嘅互動，依家又多咗啲，依家又少咗啲，你哋係唔係唔friend呀？我覺得有時大家有啲太無謂嘅猜想，諗咁多無謂嘢會攰咗自己。我好多謝大家陪住我哋去成長，見盡咗我哋所有高低起跌，但係好想話畀大家知，我哋12個好開心，仍然可以5年之後一齊開演唱會，可以唱歌畀你哋聽！」

兩人在合唱《Don't Wanna Be Friends》前，AK透露他的媽媽和婆婆亦有到場支持，並感觸表示：「因為我婆婆今日嚟咗睇。對上一次見我婆婆已經係5年前我哋第一次開Star Hall演唱會。都相隔咗5年，5年前我哋第一個演唱會到5年後依家，今日婆婆再次落咗嚟，婆婆開始年紀大，有時開始記性唔係幾好...」AK一度哽咽，Ian即拍拍膊頭安慰，並窩心去遞上一張紙巾，他續大爆江媽媽原來是Hellosss（Ian粉絲暱稱）︰「好開心今日婆婆可以喺度見證一個咁開心嘅時刻。我早兩日先同阿媽講佢睇嗰日個彩蛋係我哋兩個，因為我媽咪好鍾意Ian。婆婆愛你，公公都係！」Ian即與江媽媽打招呼︰「多謝Auntie！好耐冇約你食飯啦，我要約你打邊爐。」