MIRROR演唱會2024｜Alton發千字文大呻最近受滋擾　打開電話就「一堆呢啲負面嘢」

喺今日，Alton喺Threads想在一篇以「我想專心，我決定喺度放低一件事」為題嘅千字文，指自己最近受到滋擾：「呢排，我受到滋擾 （唔爭論滋擾嘅定義，總之我唔舒服），有啲人嘅價值觀我真係諗唔明，我偷拍你，但我唔會po㗎，我cap你圖，但我唔會po㗎，我po你屋企人，你冇講過話唔得喎！其實有啲嘢應該係由自己個世界出發，嗰啲可能係公德心、禮貌、修養，而唔係由外面個世界出發，冇人知咪得，冇人話咪得，咁係咪即係只要件事冇人知冇人話唔犯法，呢個世界就要容許？ (Open question) 我明食得鹹魚抵得渴(做呢行) 自己咪主動去減少接觸以上例子嘅機會，但 IG 係就算你冇follow佢，佢都係可以任意 tag 你story」。

籲觀眾們先照顧好自己

之後佢希望觀眾可以照顧自己及跪求大家發放正能量：「而我每次睇IG都要碌到：又病、又凍親、又做唔到嘢等等，先不論對錯，先不論權利同自由，最簡單就係做完一日野，打開個電話想放鬆吓，但就係一堆呢啲負面嘢(負能量)，我都係想睇吓Mirror Time 啲story啫，恭喜發財。觀眾們先照顧好自己，再發放你哋嘅熱情，咁樣係咪啱數啲？ 講完！」

呢個PO一出，唔少網民紛紛留言支持及叫佢撐住，例如「撐你呀德哥！癲覆嘅生態不可決定你心態！」、「先唔講追星禮儀，呢啲根本就係做人基本禮貌。撐你呀Alton!」、「 Alton，完全認同你所講，辛苦你同班兄弟了，每個人都有私隱，都應該被尊重，完全不齒果D人嘅滋擾行為，Btw我有tag你《MIRROR TIME》架，好鍾意速度與運氣果part，睇得好開心」及「德仔都要照顧好自己，演唱會一切順利。煩心事唔好想太多」等等。