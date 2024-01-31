MIRROR演唱會2024｜Anson Lo盧瀚霆哽咽感謝家人與神徒 全場合場生日歌為教母賀壽

MIRROR於亞博舉行的16場《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024》已進入倒數階段，昨晚(30日)舉行的第13場，彩蛋環節輪到盧瀚霆(Anson Lo)，教主更驚喜送上雙彩蛋，其中一個彩蛋是Anson Lo跳唱《Money》，並且全場大合場生日歌為教母賀壽。完騷後，Anson Lo在社交平台上載與教母的合照，以及教母預備家常飯餸的照片，他寫道，「昨晚一回到家照片，今晚在台上差一點忍不住哭了，衷心感謝你們每一位為教母送上的生日歌，希望教父教母開心。」

漸克服舞台恐懼

Anson Lo甫升上台就表示，「今年好開心可以喺呢個舞台舉行演唱會，我相信每位MIRROR成員都盡了最大努力，唔止努力，我哋仲俾咗好大嘅勇氣……因為其實喺過去一年，每踏上一個舞台，對我自己嚟講都好驚，但我覺得自己好似慢慢咁康復咗，因為有你哋每一位喺度。」其間教主數度哽咽，但都忍住眼淚。