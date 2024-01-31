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娛樂
2024-01-31 10:00:00

MIRROR演唱會2024｜Anson Lo盧瀚霆哽咽感謝家人與神徒 全場合場生日歌為教母賀壽

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Anson Lo談及對舞台的恐懼時，數度哽咽眼紅紅。

Anson Lo談及對舞台的恐懼時，數度哽咽眼紅紅。

MIRROR於亞博舉行的16場《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024》已進入倒數階段，昨晚(30)舉行的第13場，彩蛋環節輪到盧瀚霆(Anson Lo)，教主更驚喜送上雙彩蛋，其中一個彩蛋是Anson Lo跳唱《Money》，並且全場大合場生日歌為教母賀壽。完騷後，Anson Lo在社交平台上載與教母的合照，以及教母預備家常飯餸的照片，他寫道，「昨晚一回到家照片，今晚在台上差一點忍不住哭了，衷心感謝你們每一位為教母送上的生日歌，希望教父教母開心。」

 

漸克服舞台恐懼

Anson Lo甫升上台就表示，「今年好開心可以喺呢個舞台舉行演唱會，我相信每位MIRROR成員都盡了最大努力，唔止努力，我哋仲俾咗好大嘅勇氣……因為其實喺過去一年，每踏上一個舞台，對我自己嚟講都好驚，但我覺得自己好似慢慢咁康復咗，因為有你哋每一位喺度。」其間教主數度哽咽，但都忍住眼淚。

Anson Lo在IG貼與教母的合照。 Anson Lo在IG貼與教母預備的餸菜，當然有他最愛吃的白飯。 Anson Lo與Amber的合照。 昨晚教母、教父和教姐齊齊捧教主場，教父還舉著燈牌。 有粉絲早知當晚是教母生日，舉牌寫著「教母，Happy Birthday，謝謝你帶來盧瀚霆」

感謝教母愛心飯餸

除了神徒(Anson Lo粉絲)的支持當然還有教母，他表示昨晚是教母的生日，希望趁機會多謝家人，但才開口說又再次眼紅紅，他索性擰轉身背後觀眾，待平伏情緒後，他續說，「其實呢一年好大壓力，有時都係好夠膽同你哋講，因為好驚你哋會擔心，好多時你哋問我近來忙唔忙，開唔開心，大唔大壓力，近來辛唔辛苦，通常我都會答OK，同平時沒分別。因為可能人長大了，好想爹地媽咪都可以有安穩日子，唔好擔心個仔，所以大家見我每晚在IG po食物相，就算我沒寫hashtag謝教母3個字，餐餐都係媽咪煮。」

Anson Lo於彩蛋環節跳唱《Money》。 Anson Lo於彩蛋環節跳唱《Money》。 Anson Lo於彩蛋環節跳唱《Money》。

邀全場合唱生日歌

向教母公開表達謝意後，教主的心情也漸輕鬆，他大爆教母拒絕教父邀約吃生日飯，因為想在生日當晚看MIRROR演唱會，既然教母選擇睇show過生日，作為兒子的Anson Lo希望奉上最特別的禮物，「我好想送一份人生好難忙的生日禮物，不如大家一齊唱Happy Birthday俾教母。」接著全場在Anson Lo的帶領下合唱英文生日歌，最後他再以一句「我愛你」感謝教母。接著Anson Lo跳唱《Money》後結束這部分的彩蛋。

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