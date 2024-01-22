MIRROR演唱會2024｜Edan生日為喪夫患癌爵屎媽媽打氣 鼓勵過得不好的人：回憶多黑，都要再多一次期待的資格

MIRROR昨晚(21日)於亞博舉行第6場《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024香港站》演唱會，適逢當晚是呂爵安(Edan)的27歲生日，壽星仔當然是彩蛋主角，Edan既獻唱傳統中式生日歌，又用手機拍下全場過萬觀眾合唱英文生日歌的盛況。他多謝當晚捧場的父母和妹妹「小如豬」後，自言要認真「講經」。他分享一位養育10個孩子、喪夫及患癌母親的經歷，向來樂觀的他感慨人生很多事都無法控制，自言過去兩年亦曾動搖信念，故特地選唱《Again！》，引用其中的歌詞為這位母親打氣，「想跟每一位過得唔好嘅人，同埋呢位媽媽，講一句：『回憶多黑 都要再多一次期待的資格』。」

自命 「呂布仙尼」 在彩蛋環節，Edan扮作自己已返酒店，其後升上台後，笑指要送上一首未綵排過的歌曲，原來是傳統中式生日歌，又自命是「呂布仙尼」，要唱「Happy Birthday to me！」其後要求全場觀眾大合唱英文生日歌，並用手機拍下這震撼時刻，他感激大家為他慶生，「作為一個對生日沒大感覺的人，你哋令到我對生日有返啲感覺！」昨晚和「小如豬」都有捧場，他亦公開多謝在場的「爵媽」、「爵爸」，「多謝你哋27年來的栽培，俾咗個好好的生活環境我，咁愛鍚我，支持我做所有嘢，如果唔係佢哋栽培和教導，我都好難今日企喺度，所以送啲掌聲俾我爹哋媽咪。」公認是「妹控」的Edan當然不忘多謝「小如豬」，更即場派心給妹妹。

慨嘆人生無常 接著，Edan認真表示要講經，解釋選唱彩蛋歌曲的原因。Edan表示經常收到一些DM，請他幫忙為面對疾病、打針、抽血等療程的爵屎(Edan粉絲)錄音打氣，通常他亦毫不猶豫就答應，但不知如何安慰別人，有時要錄很多次，他慨嘆，「點解呢個世界發生咁控制唔到嘅事情，點解人要面對咁多苦難？」 他透露半年前曾為一套電影客串，遇上一位爵屎小朋友演員，並與其母親聊天，發現這位媽媽竟有10個小朋友，雖然照顧不容易，但一家人仍感生活幸福。但4個月前，他收到這位母親的訊息，「佢話先生突然過身，佢囡囡心情好差，可唔可以錄音俾力量佢，我嗰刻反應係：『What the hell?』呢個世界太黐線，點解會突然間發生這種事，我立即答應，問她佢有咩可幫手，後來佢話我知，在兩個星期前發現自己患上cancer，仲要係第三期，我不能想像如果發生喺我或屋企人身上，感受會喺點，一定會不斷問點解，點解個天揀中我遇到這些事，一定好難受，！」