熱門搜尋:
垃圾徵費 保暖方法 Twins演唱會2024 香港足球 機管局債券 MIRROR演唱會2024 農曆新年2024 流感 日本地震 姜濤 薈鳴 MIRROR 恒生指數 日圓匯率 李家超 炎明熹 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2024-01-22 12:20:40

MIRROR演唱會2024｜Edan生日為喪夫患癌爵屎媽媽打氣 鼓勵過得不好的人：回憶多黑，都要再多一次期待的資格

分享：
Edan昨日27歲生日，理所當然是MIRROR演唱會的彩蛋。

Edan昨日27歲生日，理所當然是MIRROR演唱會的彩蛋。

MIRROR昨晚(21)於亞博舉行第6場《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024香港站》演唱會，適逢當晚是呂爵安(Edan)27歲生日，壽星仔當然是彩蛋主角，Edan既獻唱傳統中式生日歌，又用手機拍下全場過萬觀眾合唱英文生日歌的盛況。他多謝當晚捧場的父母和妹妹「小如豬」後，自言要認真「講經」。他分享一位養育10個孩子、喪夫及患癌母親的經歷，向來樂觀的他感慨人生很多事都無法控制，自言過去兩年亦曾動搖信念，故特地選唱《Again！》，引用其中的歌詞為這位母親打氣，「想跟每一位過得唔好人，同埋呢位媽媽，講一句：『回憶多黑 都要再多一次期待的資格』。」

Edan向「小如豬」派心，名副其實的「妹控」。 Edan父母亦有入場睇兒子的生日場。

自命「呂布仙尼」

在彩蛋環節，Edan扮作自己已返酒店，其後升上台後，笑指要送上一首未綵排過的歌曲，原來是傳統中式生日歌，又自命是「呂布仙尼」，要唱「Happy Birthday to me！」其後要求全場觀眾大合唱英文生日歌，並用手機拍下這震撼時刻，他感激大家為他慶生，「作為一個對生日沒大感覺的人，你哋令到我對生日有返啲感覺！」昨晚和「小如豬」都有捧場，他亦公開多謝在場的「爵媽」、「爵爸」，「多謝你哋27年來的栽培，俾咗個好好的生活環境我，咁愛鍚我，支持我做所有嘢，如果唔係佢哋栽培和教導，我都好難今日企喺度，所以送啲掌聲俾我爹哋媽咪。」公認是「妹控」的Edan當然不忘多謝「小如豬」，更即場派心給妹妹。

Edan昨日27歲生日，理所當然是MIRROR演唱會的彩蛋。 Edan趁生日場「講經」，勉勵患癌的爵屎母親繼續堅持。

慨嘆人生無常

接著，Edan認真表示要講經，解釋選唱彩蛋歌曲的原因。Edan表示經常收到一些DM，請他幫忙為面對疾病、打針、抽血等療程的爵屎(Edan粉絲)錄音打氣，通常他亦毫不猶豫就答應，但不知如何安慰別人，有時要錄很多次，他慨嘆，「點解呢個世界發生咁控制唔到嘅事情，點解人要面對咁多苦難？」

他透露半年前曾為一套電影客串，遇上一位爵屎小朋友演員，並與其母親聊天，發現這位媽媽竟有10個小朋友，雖然照顧不容易，但一家人仍感生活幸福。但4個月前，他收到這位母親的訊息，「佢話先生突然過身，佢囡囡心情好差，可唔可以錄音俾力量佢，我嗰刻反應係：What the hell?呢個世界太黐線，點解會突然間發生這種事，我立即答應，問她佢有咩可幫手，後來佢話我知，在兩個星期前發現自己患上cancer，仲要係第三期，我不能想像如果發生喺我或屋企人身上，感受會喺點，一定會不斷問點解，點解個天揀中我遇到這些事，一定好難受，！」

Lokman捧著生日蛋糕，Edan即場吹蠟燭。 Lokman捧著生日蛋糕，Edan即場許願。 Lokman捧著生日蛋糕，與MIRROR兄弟為Edan慶生日。 Edan昨晚生日，MIRROR11位兄弟在演唱會上，捧著蛋糕為壽星仔慶祝。

想過不再堅持 別向命運低頭

Edan表示也有邀請她們來看演唱會，幾日前收到這位媽媽的訊息，指病情沒好轉，想在餘下時間跟小朋友建立美好回憶，希望可以開心地看MIRROR演唱會；故此，Edan為對方安排睇生日場，「佢同我講覺得好辛苦，甚至唔想繼續堅持下去。我想分享呢兩年諗好多人生嘅嘢，開心真係唔係咁容易，點解咁多人生活喺苦難，咁多人面對挑戰困難呢，甚至我都試過覺得好攰，諗過唔好堅持就算，呢件事remind我，原來我同我兄弟嘅一舉一動，一言一行，或者推出的作品，可以俾力量同支持人，只要有一日你哋仲需要我哋，而我哋仍能俾力量大家，我哋一定繼續堅持落去，所以希望你都一直堅持下去。呢個世界好多人遇到不幸的事，或者控制唔到嘅事，但我哋唔好向命運低頭，一定繼續加油支持下去。」他以Again！》的歌詞「回憶多黑 都要再多一次期待的資格」，鼓勵這位母親在抗癌路上繼續堅持下去。

Ian：夾咗18個半買蛋糕

唱畢後，MIRROR兄弟齊齊上台，隊長Lokman捧著生日蛋糕，Ian大爆每人夾份付費$18.5買蛋糕，壽星仔即席許願和吹蠟燭，Lokman表示再送多首《One and All》給大家，最後演唱會以《We Are》作結。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受