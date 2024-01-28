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娛樂
2024-01-28 19:39:13

MIRROR演唱會2024｜Ian陳卓賢solo環節講足10分鐘 Hellosss認係新抱狂叫奶奶

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Ian擔任27日MIRROR演唱會場次的solo主角。

MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024》昨日(27)由陳卓賢(Ian)負責solo環節，向來寡言的Ian，在solo環節竟然講足10多分鐘，就連演唱會監製也不禁在社交平台留言︰「識你咁耐我都未聽過你講咁多嘢，我真係嚇咗一跳，但我鍾意。」

 

Ian說話長達10分鐘，非常少見。

Ian雙親入場支持

Ian升上舞台時，笑言自攜了嘉賓，並著大家留意他手臂上的樹熊公仔，順道展示他強勁臂彎。他稱樹熊上的粉紅色頸巾，是他拍攝《正式開始》時用的粉紅色頸巾。他又提到其他成員知道他負責solo環節之後，紛紛表示可以準時收工，因為知道他說話不多，然而他說︰「今日令你哋失望！」他稱過去見到talk環節要2分鐘時，會跟監製說只需20秒，但今次就不同，「點解今日要把握時間講啲嘢呢，係因為我爹哋媽咪都喺度。」

Ian手上的熊仔火速售罄。

不少Hellosss大叫奶奶

Ian表示平日在家中很少說話，全家人都很內斂，所以想借機會說話。其後Ian大談自己的成長過程，自言小時候愛挑戰制度，比較懶，很多謝父母的忍耐，媽媽也很支持他的所有決定。他又提到，每次母親入場睇騷，都懷著戰戰競競的心情，笑言每次入場都會多了很多新抱。在場有不少fans聞言後，立即大叫「奶奶」，Ian就笑謂︰「叫Uncle Auntie先嘛！」他再介紹手上的熊公仔，表示它的名字叫「新抱」︰「嘉賓叫新抱，新抱()無尾熊！今朝先諗嘅！」之後他唱出《抱抱無尾熊》。當他唱畢後，AK等人上台，AK搶走他的公仔表示要養大它，令全場笑爆。

當晚演出後，有不少粉絲也把自己的名字改為「新抱」，而Ian在今次MIRROR演唱會手持的一隻樹熊公仔，有不少fans在網上找到可訂購該公仔的網站，但發現很快已經被賣清光。

Ian手上的熊仔叫「新抱」。(陳卓賢國際歌迷會（香港)官方照片)

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