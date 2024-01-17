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娛樂
2024-01-17 19:11:35

MIRROR演唱會2024｜Jer柳應廷第二場首唱Live版《大海少年》Edan放送另類「柳彩蛋」

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Jer在第二場MIRROR演唱會的彩蛋環節，首次公開演唱新歌《大海少年》。

Jer在第二場MIRROR演唱會的彩蛋環節，首次公開演唱新歌《大海少年》。

MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024》昨晚(16日)於亞博舉行第二場，繼首晚彩蛋由李駿傑(Jeremy)首唱新歌《獨角獸之戀》後，這晚由柳應廷(Jer)接力，在彩蛋環節送上首次公開唱live的新歌《大海少年》，令不少柳柳粉都大為驚喜。

Jer獻唱新歌《大海少年》，希望大家繼續聽住歌咁開心生活落去。

Jer獻唱新歌《大海少年》，希望大家繼續聽住歌咁開心生活落去。

就算生活不如意 聽歌得力量

Jer笑言原來做跳唱歌手好辛苦，剛剛完成勁歌熱舞，在彩蛋環節再度上台獻唱，「今次想分享一首歌，上一年做的作品，好想俾到力量大家，希望大家就算生活得幾咁唔如意嘅工作環境等，都可以因為聽歌而有力量行落去，因為我以前都係透過歌曲，可以繼續行到依家，上到呢個台，我做音樂的目標係希望送一啲歌曲陪伴大家。」他唱到尾段時再次表示，「希望你可以繼續聽住歌咁開心生活落去。」唱畢，MIRROR兄弟們都走上台，Stanley(邱士縉)笑言，「OK啦，唱得唔錯啦！」

Edan在社交平台分享與Jer合唱蕭敬騰《皮囊》時的型爆靚相。 Edan在社交平台分享與Jer合唱蕭敬騰《皮囊》時的型爆靚相。 Edan在社交平台分享與Jer合唱蕭敬騰《皮囊》時的型爆靚相。 Edan在社交平台分享與Jer合唱蕭敬騰《皮囊》時的型爆靚相。 Edan發放Jer的黑圖作為另類「柳彩蛋」。

Edan有放Jer黑圖

完騷後，Edan(呂爵安)在社交平台上載與Jer合唱蕭敬騰《皮囊》時的型爆相片，留言「Day 2 finished」，其中一個hashtag是「最尾嗰張係彩蛋」，查實他分享了4張「Jerdan」的型爆相片，但第五張則是Jer的大頭黑圖，原來他放大的其中一張相Jer的樣子，非常抵死地發放「另類柳彩蛋」。

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