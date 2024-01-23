MIRROR演唱會2024｜Lokman爆Team MIRROR真正身份 Alton原來騷出腹肌好有睇頭

MIRROR一連16場演唱會《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024》現正進行得如火如荼。昨日彩蛋主角是王智德(Alton)，他夥拍隊長楊樂文(Lokman)一齊合唱《放低燈牌金腰帶》。不過，在開騷前，因有人聽到陳卓賢(Ian)在彩排唱出其他歌曲，因而一度有傳他是這晚的彩蛋主角，惟最後發現Ian只是把他的表演曲目改唱《留一天與你喘息》。
Alton昨日登場時，表示兩日前收到通知做彩蛋，知道彩蛋要表演唱歌，但自己唱了新歌，笑謂︰「其實講嘢都可以係表演」。他更分享自己在IG story收到fans的留言，「經過王智德會計師事務所分析之後，留言有3大主要方向，第一是Alton你好有型；第二，你做乜唔除衫，是命令式，你知我唔係咁隨便。」之後他便拉起上衣抹汗，露出結實腹肌。
他說到第三個留言的方向都是問何時再出新歌，他說︰「我都有向公司爭取，公司答應考慮一下，我一個人講就一下，你哋九千幾人講，就考慮九千幾下。」然後遞咪給觀眾，全場立即呼歡和應，然後他多謝有份製作新歌《非物質文化遺產》的幕後創作人。
由於在場fans不停叫他除衫，他表示除衫的環節還是交給Stanley，坦言自己都甘拜下風，更爆Stanley將會在之後的彩蛋環節分享更多。他在表演之前，先教在場觀眾如何揮動手燈，於是請出Lokman一齊rap《放低燈牌金腰帶》。原來這首歌是他為彩蛋環節創作，他亦表明這首歌是送給不聽話的觀眾，因為今次入場的觀眾都很乖，在適當時候舉燈牌、舉手燈和拍掌。
Lokman說到︰「王智德呢個人真係黐線！呢個人真係十分勤力、十分有紀律、十分有堅持，如果你個人間唔中有啲迷失，你可以跟佢一個禮拜、傾一個禮拜偈、跟佢一個禮拜schedule，包保你乜嘢力量都返晒嚟，我平時都係咁用佢。佢真係……加油！」
Lokman的講話內容，不停提及「我又爭啲講錯嘢呀！」原來是因為Lokman因為爆出《We All Are》的真正填詞人是魯庭暉。《We All Are》是MIRROR因紅館意外休團兩個月之後，首支發布作品，當時填詞人就填上「Team MIRROR」，曾有人估是MIRROR十二位成員填詞，亦有人以為是花姐或者是魯庭暉，但一直沒有人開估。直到今次MIRROR個唱，Lokman終於爆出「Team MIRROR」的真正身份。
莊梅岩祝MIRROR一步一步走好
另外，近日莊梅岩就香港戲劇協會被藝發局扣減去屆的資助及不再資助今年的頒獎禮一事，忙到一頭煙。她昨日上載MIRROR的合照，並貼上《We All Are》的歌詞，留言說︰「像是看著一個故事，追了幾個章節，迫不得已跟主角們越過高山低谷，興奮吶喊或意志消沉過。也不知來到第幾回了，但見到主角們又成長了，禁不住覺得開心。旁觀者都如此感慨，不敢想像台前幕後每一位真人的感受。前路漫漫，祝各位一步一步走好。」