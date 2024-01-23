MIRROR演唱會2024｜Lokman爆Team MIRROR真正身份 Alton原來騷出腹肌好有睇頭

MIRROR一連16場演唱會《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024》現正進行得如火如荼。昨日彩蛋主角是王智德(Alton)，他夥拍隊長楊樂文(Lokman)一齊合唱《放低燈牌金腰帶》。不過，在開騷前，因有人聽到陳卓賢(Ian)在彩排唱出其他歌曲，因而一度有傳他是這晚的彩蛋主角，惟最後發現Ian只是把他的表演曲目改唱《留一天與你喘息》。

Alton昨日登場時，表示兩日前收到通知做彩蛋，知道彩蛋要表演唱歌，但自己唱了新歌，笑謂︰「其實講嘢都可以係表演」。他更分享自己在IG story收到fans的留言，「經過王智德會計師事務所分析之後，留言有3大主要方向，第一是Alton你好有型；第二，你做乜唔除衫，是命令式，你知我唔係咁隨便。」之後他便拉起上衣抹汗，露出結實腹肌。

他說到第三個留言的方向都是問何時再出新歌，他說︰「我都有向公司爭取，公司答應考慮一下，我一個人講就一下，你哋九千幾人講，就考慮九千幾下。」然後遞咪給觀眾，全場立即呼歡和應，然後他多謝有份製作新歌《非物質文化遺產》的幕後創作人。 由於在場fans不停叫他除衫，他表示除衫的環節還是交給Stanley，坦言自己都甘拜下風，更爆Stanley將會在之後的彩蛋環節分享更多。他在表演之前，先教在場觀眾如何揮動手燈，於是請出Lokman一齊rap《放低燈牌金腰帶》。原來這首歌是他為彩蛋環節創作，他亦表明這首歌是送給不聽話的觀眾，因為今次入場的觀眾都很乖，在適當時候舉燈牌、舉手燈和拍掌。

Lokman說到︰「王智德呢個人真係黐線！呢個人真係十分勤力、十分有紀律、十分有堅持，如果你個人間唔中有啲迷失，你可以跟佢一個禮拜、傾一個禮拜偈、跟佢一個禮拜schedule，包保你乜嘢力量都返晒嚟，我平時都係咁用佢。佢真係……加油！」 Lokman的講話內容，不停提及「我又爭啲講錯嘢呀！」原來是因為Lokman因為爆出《We All Are》的真正填詞人是魯庭暉。《We All Are》是MIRROR因紅館意外休團兩個月之後，首支發布作品，當時填詞人就填上「Team MIRROR」，曾有人估是MIRROR十二位成員填詞，亦有人以為是花姐或者是魯庭暉，但一直沒有人開估。直到今次MIRROR個唱，Lokman終於爆出「Team MIRROR」的真正身份。

魯庭暉原來就是Team MIRROR。