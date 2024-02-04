MIRROR演唱會2024｜Stanley台上露出Ian+Jeremy淚灑亞博 宣布與NBA球星一齊出英文歌(有片)

MIRROR於今日(3日)在亞博舉行第16場《MIRROR Feel The Passion Concert Tour 2024》，不少圈中朋友都有捧場，包括宣萱、梁穎琪、小儀、阿正、謝茜嘉與外籍老公、強尼、練美娟、P1X3L 的吳啟洋(Phoebus)、楊安妮(winwin)、何洛瑤(sica)、沈殷怡(Shirley)、少爺占父子與Donald、田雞夫妻等，當然不少得房屋署署長羅淑佩。

Jer 柳應廷有感而發 feel 到城市的不開心 今晚陳卓賢(Ian)選唱了《留一天與你喘息》，而呂爵安(Edan)在自彈自唱環節唱《一表人才》、柳應廷(Jer)與Edan合唱《皮囊》後，首次改唱《JM唔單身9》，而Jer在唱《Dear Children》時特地解釋歌曲背後的意思，他表示在《MIRROR TIME》被問到對自己的評分時，他只給予4至5分，「因為當時我都係生活在這城市，我跟這城市共同呼吸，我feel到身體唔開心的朋友有好多，睇到新聞都有好多，嗰時我一直都好想去做一首歌去鼓勵大家家，想同大家講，當你自己感寂寞，可能在工作、愛情、學業上遇到唔如意的事，要知道身邊有人同你一齊行呢條路，唔開心唔係得自己一個。」他又表示有人好奇點解歌名叫《Dear Children》，於是特地解釋，「因為我覺得小朋友的童真、真摯、唔驚自己犯錯，好值得大家保留，呢封信係我上年寫俾大家的一封信｜好想你哋每一位去唱俾身邊的朋友聽。」怪不得他特地拍片教fans如何在現場大合場，相信是希望讓觀眾感受彼此陪伴的溫暖。

Stanley除衫全場high爆 未知是否是尾場緣故，還是因為河國榮離世，邱士縉(Stanley)唱《來不及》至尾段數度哽咽，但也忍住眼淚。其後Stanley和李駿傑(Jeremy)唱《Fever》時，走到小前台時，首次除去上衣，全裸上身引來全場瘋狂尖叫，將氣氛推至高峰。