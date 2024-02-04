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娛樂
2024-02-04 00:41:00

MIRROR演唱會2024｜Stanley台上露出Ian+Jeremy淚灑亞博 宣布與NBA球星一齊出英文歌(有片)

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MIRROR尾場各人都出盡力表演，Stanley終極一脫。(林俊源攝)

MIRROR於今日(3日)在亞博舉行第16場《MIRROR Feel The Passion Concert Tour 2024》，不少圈中朋友都有捧場，包括宣萱、梁穎琪、小儀、阿正、謝茜嘉與外籍老公、強尼、練美娟、P1X3L 的吳啟洋(Phoebus)、楊安妮(winwin)、何洛瑤(sica)、沈殷怡(Shirley)、少爺占父子與Donald、田雞夫妻等，當然不少得房屋署署長羅淑

Jer柳應廷有感而發  feel到城市的不開心

今晚陳卓賢(Ian)選唱了《留一天與你喘息》，而呂爵安(Edan)在自彈自唱環節唱《一表人才》、柳應廷(Jer)Edan合唱《皮囊》後，首次改唱《JM唔單身9》，而Jer在唱《Dear Children》時特地解釋歌曲背後的意思，他表示在《MIRROR TIME》被問到對自己的評分時，他只給予45分，「因為當時我都係生活在這城市，我跟這城市共同呼吸，我feel到身體唔開心的朋友有好多，睇到新聞都有好多，嗰時我一直都好想去做一首歌去鼓勵大家家，想同大家講，當你自己感寂寞，可能在工作、愛情、學業上遇到唔如意的事，要知道身邊有人同你一齊行呢條路，唔開心唔係得自己一個。」他又表示有人好奇點解歌名叫Dear Children》，於是特地解釋，「因為我覺得小朋友的童真、真摯、唔驚自己犯錯，好值得大家保留，呢封信係我上年寫俾大家的一封信｜好想你哋每一位去唱俾身邊的朋友聽。」怪不得他特地拍片教fans如何在現場大合場，相信是希望讓觀眾感受彼此陪伴的溫暖。

Stanley除衫全場high爆

未知是否是尾場緣故，還是因為河國榮離世，邱士縉(Stanley)唱《來不及》至尾段數度哽咽，但也忍住眼淚。其後Stanley和李駿傑(Jeremy)唱《Fever》時，走到小前台時，首次除去上衣，全裸上身引來全場瘋狂尖叫，將氣氛推至高峰。

再出英文歌邀Dame D.O.L.L.A合作

MIRROR到台上合唱We All Are》時，Ian、Jeremy、Jer及Alton忍不住淚灑舞台，令全場觀眾都感動不矣。

去到彩蛋環節，他們表示有很多粉絲表示想聽舊歌，於是大合唱了出道作《一秒間》。至於有傳他們會獻唱新的英文歌，最後只是宣布將會推出英文歌《Day 0》，並播放了MV一小撮花絮，見到他們跟Dame D.O.L.L.A合作，此人便是早前訪港的NBA球星Damian Lillard。

由於尾場關係，粉絲們都依依不捨，當MIRROR唱畢最後一首《WE ARE》之後，大家不停叫encore，MIRROR重新上台合唱《BOSS》為他們共16場演唱會畫上句號。

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Jer在準備落台時爆喊。

Damian Lillard在 2016 年就以「Dame D.O.L.L.A.」身份發布個人首張饒舌專輯，由於他有音樂創作的天賦，外間認為他是被籃球「耽誤」的饒舌歌手，也是美國媒體認證的NBA第一饒舌歌手。從高中和大學開始，Lillard就會在網上分享自己的音樂創作，更經常與室友兼隊友Josh Noble一起切磋饒舌技藝，二人常會即興用一些節奏片段創作和饒舌試唱，再互相評價。

Damian Lillard於去年6月訪港，更與MIRROR 三子姜濤、呂爵安(Edan)及邱士縉(Stanley)亦獲邀參與活動，並有幸能與利拿特切磋球技，更合影留念。

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