熱門搜尋:
美斯訪香港 機管局債券 盛勁為 23條立法 農曆新年2024 垃圾徵費 潮濕 MIRROR演唱會2024 流感 朗然 狀王之王 姜濤 薈鳴 山姆超市 恒生指數 日圓匯率 御半山 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 炎明熹 食譜 減肥
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2024-02-04 00:41:00

MIRROR演唱會2024｜Stanley台上露出Ian+Jeremy淚灑亞博 宣布與NBA球星一齊出英文歌

分享：

MIRROR尾場各人都出盡力表演，Stanley終極一脫。(林俊源攝)

MIRROR於今日(3日)在亞博舉行第16場《MIRROR Feel The Passion Concert Tour 2024》，不少圈中朋友都有捧場，包括小儀、阿正、謝茜嘉與外籍老公、強尼、練美娟、P1X3L 的吳啟洋(Phoebus)、winwin、sica、Shirley、少爺占父子，Donald、田雞夫妻等，當然不少得房屋署署長羅淑

歌單些微修改

今晚歌單有些少更改，陳卓賢(Ian)今晚唱《留一天與你喘息》、呂爵安(Edan)自彈自唱《一表人才》、柳應廷(Jer)與Edan合唱《皮囊》後，首次改唱《JM唔單身9》。

Stanley除衫全場high爆

未知是否是尾場緣故，還是因為河國榮離世，邱士縉(Stanley)唱《來不及》至尾段數度哽咽，但也忍住眼淚。其後Stanley和李駿傑(Jerem)y唱《Fever》時，走到小前台時，首次除去上衣，全裸上身引來全場瘋狂尖叫，將氣氛推至高峰。

再出英文歌邀Dame D.O.L.L.A合作

MIRROR到台上合唱We All Are》時，Ian、Jeremy、Jer及Alton忍不住淚灑舞台，令全場觀眾都感動不矣。

去到彩蛋環節，他們表示有很多粉絲表示想聽舊歌，於是大合唱了《一秒間》。至於有傳他們會獻唱新的英文歌，最後只是宣布將會推出英文歌《Day 0》，並播放了MV一小撮花絮，見到他們跟Dame D.O.L.L.A合作，此人便是早前訪港的NBA球星Damian Lillard。

由於尾場關係，粉絲們都依依不捨，當MIRROR唱畢最後一首《WE ARE》之後，大家不停叫encore，MIRROR重新上台合唱《BOSS》為他們共16場演唱會畫上句號。

Ad Block

Damian Lillard在 2016 年就以「Dame D.O.L.L.A.」身份發布個人首張饒舌專輯，由於他有音樂創作的天賦，外間認為他是被籃球「耽誤」的饒舌歌手，也是美國媒體認證的NBA第一饒舌歌手。從高中和大學開始，Lillard就會在網上分享自己的音樂創作，更經常與室友兼隊友Josh Noble一起切磋饒舌技藝，二人常會即興用一些節奏片段創作和饒舌試唱，再互相評價。

Damian Lillard於去年6月訪港，更與MIRROR 三子姜濤、呂爵安(Edan)及邱士縉(Stanley)亦獲邀參與活動，並有幸能與利拿特切磋球技，更合影留念。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受