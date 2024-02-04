MIRROR演唱會2024｜Stanley台上露出Ian+Jeremy淚灑亞博 宣布與NBA球星一齊出英文歌

MIRROR於今日(3日)在亞博舉行第16場《MIRROR Feel The Passion Concert Tour 2024》，不少圈中朋友都有捧場，包括小儀、阿正、謝茜嘉與外籍老公、強尼、練美娟、P1X3L 的吳啟洋(Phoebus)、winwin、sica、Shirley、少爺占父子，Donald、田雞夫妻等，當然不少得房屋署署長羅淑佩。

歌單些微修改 今晚歌單有些少更改，陳卓賢(Ian)今晚唱《留一天與你喘息》、呂爵安(Edan)自彈自唱《一表人才》、柳應廷(Jer)與Edan合唱《皮囊》後，首次改唱《JM唔單身9》。

Stanley除衫全場high爆 未知是否是尾場緣故，還是因為河國榮離世，邱士縉(Stanley)唱《來不及》至尾段數度哽咽，但也忍住眼淚。其後Stanley和李駿傑(Jerem)y唱《Fever》時，走到小前台時，首次除去上衣，全裸上身引來全場瘋狂尖叫，將氣氛推至高峰。