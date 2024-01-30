MIRROR演唱會2024｜Stanley邱士縉哽咽憶亡母教導 與姜濤互訴「哥弟情」感動又溫馨(有片)

MIRROR於亞博舉行的16場《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024》昨日(29日)舉行第12場，由邱士縉(Stanley)負責彩蛋環節，他甫升上台便引來全場起哄除衫，不過彩蛋當然不會重覆演唱會內容，Stanley感觸表示，過去一年不容易，談到亡母教導時一度哽咽，「媽咪教過我，做人一定要一步一步努力咁行，可能呢一刻未必行得好快，但我希望一步一步行得穩，有朝一日追返其他隊友一齊……」
姜濤感激有Stanley鬧醒
接著他分享一首陪大家度過低潮的《蒙著嘴說愛你》，並請來姜濤合唱，「大表姜」合體引來全場歡呼，兩人深情對話，姜濤感激「大表哥」Stanley提點「鬧醒」自己，Stanley則回應，「無論點都好，我都一定會喺你身邊支持你。」兩人緊緊擁抱，場面感動又溫馨。其後，姜濤在社交平台分享「嘟咀」吻大表哥的「蜜照」，又大爆對方綵排唱不到高音的絕密彩蛋片段，寫道，「我是真心的把這個人當我親阿哥，你的我都會聽的，在心中。」Stanley亦上戴同一照片，寫道，「這個人，我會用在心中來形容，永遠都會撐你，但我都會努力咁鬧你，我愛氣兄弟。」
憶亡母教導：一步一步努力咁行
昨晚Stanley在彩蛋環節被要求除衫，他口裡雖說不，但仍順應要求，掀起短袖Tee抺汗，展露8塊結實胸肌，引來全場尖叫，他笑言，「你哋都睇晒啦，tag大表波已搵到好多，多咗個朵，多謝Team Stanley同AK波波們。」然後言歸正傳開始「講古」，他表示跟監製細榮(莊少榮)討論唱甚麼歌時，細榮曾建議唱《重新介紹》，不過他擔心沒太多人識唱，然後問觀眾有沒有看過他主演的劇集《野人老師》，雖然全場都答有，但Stanley認為主題曲留在角色裡，繼而他表示想起一首必要唱的歌，「呢首歌在過去一年，俾咗好多力量我，其實呢首歌亦俾咗好多力量大家，你哋一聽就知。」他續說，「剛剛過去一年，有很多不幸的事情，其實我哋12個都會有好多唔同嘅壓力，但係都我唔開心，就會不停去學習，因為唔想俾自己諗好多嘢，媽咪教過我，做人一定要一步一步努力咁行，可能呢一刻未必行得好快，但我希望一步一步行得穩，有朝一日追返其他隊友一齊……」
「大表姜」搞笑互抱
此時，Stanley一度哽咽，拍拍心口，穩定情緒後表示，「我唔可以喊，因為首歌太難唱，太高音，唔可以有淚腺阻住我。」他所說的姜濤主唱的《蒙著嘴說愛你》，接著他正式介紹姜濤出場合唱，笑言因為自己跟另一位好友(Jeremy)合唱，要跟姜濤合唱作為彌補，「其實嗰年佢都好辛苦，希望大家一齊用呢首歌俾返力量佢。」姜濤甫出場即熊抱Stanley，然後Stanley作痛苦狀以雙手攬著姜濤，「到我，應該攬到！」姜濤即伸直雙手，兩人合力做出「鐡達尼You jump I jump」的經典動作，「大表姜」合體令全場歡呼。
姜濤眼中的Stanley：好勤力好勤力嘅一個人
兩人手拖手合唱，姜濤又追著Stanley獻吻，Stanley連番拒絕，場面搞笑，就像大哥哥拖著弟弟般。唱畢，姜濤認真表示，「好多謝Stanley，由入MIRROR到依家，包括過去經歷的很多事，他在背後默默支持我，其實佢有段日子覺得點解佢成日話我，佢話：我話你好過出邊啲人話你，所以我好明白，希望你以後可以繼續話我，佢教咗我好多嘢，真係好勤力好勤力嘅一個人，好唔簡單，一直等緊一個機會俾自己，仍默默地好有耐性咁付出時間學演戲，所以好相信佢一定可以變成佢自己嘅影帝。」
Stanley眼中的姜濤：內心好強大
Stanley感謝姜濤的打氣，「我哋關係好得意，唔會約出嚟食飯或打波，總之佢需要我嘅時候，我就會喺度，我需要佢嘅時候佢唔知點解就會出現，多謝你，總之我同佢講過一句說話就係，無論點都好，我都一定會喺你身邊支持你，呢句係真心，唔係因為你係姜濤，係因為你嘅內心好強大，令我覺得呢個小朋友係好叻，我哋一齊要開心。」「哥弟」互訴衷情，非常sweet，