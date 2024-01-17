MIRROR演唱會2024｜Stanley邱士縉改名叫「大表波」 巨胸育成唔止靠運動

《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024香港站》現正進行得如火如荼，昨日(16日)有柳應廷(Jer)獻唱《大海少年》作為彩蛋演出部份，有指今日(17日)有陳卓賢(Ian)負責彩蛋表演。不過，眾多演出都難敵邱士縉(Stanley)的巨胸，他的上圍引來網民熱烈討論，更把他的胸肌跟Tyson Yoshi作比較，網民連同Jeremy現時都稱呼他為「大表波」。
女友Alina不知情
Stanley的女友Alina(李炘頤)在IG貼出片段時更忘我尖叫，留言表示自己都不知情。Stanley亦在IG提及現時fit爆的身材，全因過去兩個多月的操練。他過去在IG也有透露自己操肌的情況，但主力騷手臂。去年11月底，他表示每天都有去跑步、健身及排練，對飲食亦相當節制。
出場前喪做掌上壓
Stanley曾出PO表示︰「話說前幾日夜晚十點幾，做完嘢返到屋企，好肚餓……真係好肚餓嗰隻！我猶豫咗好耐，食唔食宵夜，最後……只係沖咗個protein shake飲……我覺得自己好叻。」就連同樣有操開肌的周柏豪，當時也有留言著他多食蛋白質食物。Stanley完成首場MIRROR騷後未敢鬆懈，翌日一早便去做gym。他亦在IG公開一些後台花絮，見到他臨出場時喪做掌上壓，而且只食白烚菜與瘦雞胸。早前Alina出席活動時，就透露每天早上都迫Stanley跑步。