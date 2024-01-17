MIRROR演唱會2024｜Stanley邱士縉改名叫「大表波」 巨胸育成唔止靠運動

《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024香港站》現正進行得如火如荼，昨日(16日)有柳應廷(Jer)獻唱《大海少年》作為彩蛋演出部份，有指今日(17日)有陳卓賢(Ian)負責彩蛋表演。不過，眾多演出都難敵邱士縉(Stanley)的巨胸，他的上圍引來網民熱烈討論，更把他的胸肌跟Tyson Yoshi作比較，網民連同Jeremy現時都稱呼他為「大表波」。

女友Alina不知情 Stanley的女友Alina(李炘頤)在IG貼出片段時更忘我尖叫，留言表示自己都不知情。Stanley亦在IG提及現時fit爆的身材，全因過去兩個多月的操練。他過去在IG也有透露自己操肌的情況，但主力騷手臂。去年11月底，他表示每天都有去跑步、健身及排練，對飲食亦相當節制。