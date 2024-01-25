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娛樂
2024-01-25 15:14:52

MIRROR演唱會2024｜Tiger邱傲然做彩蛋 召喚「雨天家族」四子合唱《特登》

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Tiger邱傲然是第8場MIRROR演唱會的彩蛋。

Tiger邱傲然是第8場MIRROR演唱會的彩蛋。

MIRROR與亞博舉行的16場《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024》演唱會，已完成一半場次，昨晚(24)8場的彩蛋主角是Tiger(邱傲然)，而彩蛋中的彩蛋則是「雨天家族」成員，包括演細佬「畢生江」的AK𤒹生、演雨天爸爸的王智德(Alton)、演雨天媽媽的楊樂文(Lokman) 和反串演女角Frankate的陳瑞輝(Frankie)），五子合唱兩個版本的AK作品《特登》，召喚鏡仔陪伴粉絲度過疫情的回憶。

Tiger感激《Alright》的作曲人天衡教授彈結他。 Tiger請來AK、Lokman、Alton和Frankie重組「雨天家族」。

揭《Alright》由虎妹伴奏

Tiger在彩蛋環節出場，即表示自己sell唔講嘢，然後逐一感謝家人、愛貓和首支單曲《Alright》的作曲人天衡和小虎隊(Tiger粉絲)，「我好想多謝父母。由細到大都唔係一個好叻好聰明嘅人，但在佢哋栽培、支持同陪伴之下，我先有今日有嘅機會。」接著他多愛貓「哈虎」的陪伴 ，「每晚返到屋企見到哈虎喺度喵我，我嘅力量返晒嚟。我要繼續俾心機搵錢買貓糧俾佢食，養到佢肥肥白白。」

其後，他透露原來「虎妹」有份參與《Alright》，「我好想多謝我妹，呢首歌，琴係我妹妹彈，呢件事好有意義，我自己第一首歌可以同阿妹一齊合作，好希望將來可以同佢同台表演啦。」他預告《Alright》將推出幕後花絮，特別多謝作曲人天衡，「我要好好多謝佢，呢一兩年佢教識我彈結他，教識我好多嘢，又同我探討咗好多嚟緊、或我以前一啲問題。好衷心多謝天衡，佢令我更加喜歡結他。」又笑：「同埋天衡好好㗎，佢成日導我買結他㗎。」

當年的雨天家族，Frankie戴假髮扮女生。

當年的雨天家族，Frankie戴假髮扮女生，但原片暫仍在Alton手中。

回憶殺重提「自力更生」系列

接著，工作人員遞上結他給Tiger，他笑言暫時只有一首單曲，請來「雨天家族」的成員一起表演，笑問，「邊個係爸爸邊個係媽媽？」大家雖說已不記得，AK就取笑Frankie忘記戴假髮皮，Tiger補充說：「嗰陣冇budget呀，所以要搵皮皮扮女仔。」AK憶述說：「嗰陣拍呢條片(《特LA登》)都幾開心，啱啱出道，又撞正疫情，大家嘅工作量下降。為增加曝光率，咁大家就話，我哋拍啲片好唔好呀？開頭真係好raw，有啲片係用電話拍。」Lokman笑指當時的創作魂發作，Tiger續說，「我記得嗰個系列叫做自力更生系列。」Alton問大家有否看過此片Lokman呼籲大家找回來看，但其實原片暫時由Alton保管，未有再公開。

「雨天家族」在演唱會上合唱《特登》，AK表現肉緊。 Lokman扮搖沙槌。 AK和Frankie非常肉緊。 AK和Frankie非常肉緊。 「雨天家族」演唱完畢後，AK笑到灣低腰。

重演雨天家族版《特登》

表演方面，眾人笑言要表演打機，但始終是演唱會，當然是唱歌，AK大賣關子：「呢首歌都幾耳熟能詳㗎，我覺得。」Tiger問各人崗位，Alton表示要睇feelLokman半說笑指要做樂手(扮玩沙槌)，「智者輝」Frankie搞笑地表示，「其實冇咗個假髮，我都諗唔到做乜。」最後，眾人在Tiger結他伴奏下，合唱《特登》acoustic版，唱至一半時，AK表示有點「齋」，建議表演雨天族版《特登》，全場歡呼和應，他笑指一切後果由觀眾負責，Tiger指揮說，「嚟喇喎，坐穩喎！」結果acoustic版滿滿自信的豪情版。

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