MIRROR演唱會2024｜Tiger邱傲然做彩蛋 召喚「雨天家族」四子合唱《特登》

MIRROR與亞博舉行的16場《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024》演唱會，已完成一半場次，昨晚(24日)第8場的彩蛋主角是Tiger(邱傲然)，而彩蛋中的彩蛋則是「雨天家族」成員，包括演細佬「畢生江」的AK江𤒹生、演雨天爸爸的王智德(Alton)、演雨天媽媽的楊樂文(Lokman) 和反串演女角Frankate的陳瑞輝(Frankie)），五子合唱兩個版本的AK作品《特登》，召喚鏡仔陪伴粉絲度過疫情的回憶。

揭《 Alright 》由虎妹伴奏

Tiger在彩蛋環節出場，即表示自己sell唔講嘢，然後逐一感謝家人、愛貓和首支單曲《Alright》的作曲人天衡和小虎隊(Tiger粉絲)，「我好想多謝父母。由細到大都唔係一個好叻好聰明嘅人，但在佢哋栽培、支持同陪伴之下，我先有今日有嘅機會。」接著他多愛貓「哈虎」的陪伴 ，「每晚返到屋企見到哈虎喺度喵我，我嘅力量返晒嚟。我要繼續俾心機搵錢買貓糧俾佢食，養到佢肥肥白白。」

其後，他透露原來「虎妹」有份參與《Alright》，「我好想多謝我妹，呢首歌，琴係我妹妹彈，呢件事好有意義，我自己第一首歌可以同阿妹一齊合作，好希望將來可以同佢同台表演啦。」他預告《Alright》將推出幕後花絮，特別多謝作曲人天衡，「我要好好多謝佢，呢一兩年佢教識我彈結他，教識我好多嘢，又同我探討咗好多嚟緊、或我以前一啲問題。好衷心多謝天衡，佢令我更加喜歡結他。」又笑：「同埋天衡好好㗎，佢成日導我買結他㗎。」