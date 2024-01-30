MIRROR演唱會2024｜Tiger邱傲然側空翻失手撻地 兄弟拍成功片段：邊到跌低，邊到企翻起身(有片)

MIRROR於亞博舉行的16場《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024》昨日(29日)舉行第12場，每晚12子唱《We Are》時都會有一位成員solo dance的環節，昨晚輪到邱傲然(Tiger)，虎仔威猛地打前空翻展身手，卻不慎失手撻落地，嚇得兄弟們和全場觀眾好驚驚，不過Tiger向來身手靈活，秒速企起身並舉起雙手致歉兼報平安，繼而尷尬地匿在眾哥哥後面，Alton和Edan亦即時衝前叫大家當沒看過，眾兄弟雖然扮作若無其事繼續唱，不過就忍不住邊唱邊笑。

兄弟拍片 Tiger展示真功夫 事後，Tiger在社交平台上載短片，寫道，「邊到跌低 邊到企翻起身」hastag「我無事」和「I am Alright」，該短片由Alton邊拍攝邊直擊報道，同場有Lokman和AK作見證，Alton說：「邊度跌低，邊度爬返起身，我哋一鏡到底，睇吓佢真功夫先，交個台俾你喇，細侄！」然後鏡頭轉向準備就緒的Tiger，他即席示範完美的側空翻，穩陣著地，3人齊聲歡呼。