MIRROR演唱會2024｜Tiger邱傲然為演唱會執導MIRROR短片　Stanley邱士縉望台前幕後齊上齊落

MIRROR在亞博舉行的１６場《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024香港站》，將於今晚開鑼，１２子今日作最後綵排，不少成員如正副隊長Lokman(楊樂文)、AK(江𤒹生)、Edan(呂爵安)、Stanley(邱士縉)、Jeremy(李駿傑)、Frankie(陳瑞輝)、Alton(王智德)，花姐和演唱會監製莊少榮等均出po分享心情。Stanley昨晚出上載演唱會綵排站台相，寫道：「致最愛的舞台！請給我們力量，順順利利，平平安，台前幕後齊上齊落，我哋一定會用20000倍力量去完成，明天見！」而「虎導」Tiger(邱傲然)就親自執導拍攝演唱會播映的影片，自導自演的虎仔獲眾人大讚快狠準。
該條短片講述MIRROR正在準備開會，每人手拿著信封，在抽選誰負責下一個任務，結果最終抽中了Tiger。這次是Tiger繼團歌《破鏡》MV及鮮浪潮短片《是日精選》後，再執導演筒的Tiger說：「演唱會監製細榮好好，知道我喜歡拍嘢，好冒險將拍攝任務交託咗俾我，我都希望成品唔會令佢失望、冇令咁多位兄弟失望，但So Far我都有信心嘅。有機會想做多啲拍攝工作，幕前幕後做多啲學多啲。」Tiger表示對作品感滿意，期待加上徐浩的配樂後，今晚在演唱會首播。
看著Tiger在現場指揮調動，各兄弟都有不同感想，其中邱士縉Stanley道：「虎導一向的快狠準，係我哋所有幕前非常希望導演做到嘅模樣，佢已經達到咗，我已經諗唔到佢可以點樣進步。」柳應廷Jer也十分認同，並說：「虎導都係幕前，所以今次好多嘢都好快，同埋好威風，領導晒台前幕後，所有嘢都好精準。」楊樂文Lokman也說：「佢冇乜多餘說話，一嚟就詳細講解，大家即時清楚明白，好快就搞掂，同埋佢好Firm，不蹉跎，有就有冇就冇，一Take有就一Take，係幾正。」
姜濤：認真嘅男人好有魅力
另外幾位隊員都高度讚賞Tiger的表現，王智德Alton用了「爽」字形容這次拍攝，他道：「佢好爽手，好清楚自己要乜，指引又好清晰，一句到位。」姜濤則大讚Tiger帥氣，他說：「佢著住白色恤衫，做導演嘅時候好有魅力，我頭先都係咁話佢真係幾靚仔。」Alton爆姜濤指Tiger這一面可以吸引好多女仔，姜笑言自己都被吸引了！姜續道：「頭先都俾佢吸引咗，覺得，嘩！佢好Focus，認真嘅男人好有魅力。」盧瀚霆Anson Lo也窺探出Tiger當導演時的另一面，他說：「虎導好少大笑，通常都係做嘢Mode，板起一個好Cool好有氣場嘅導演感覺。」曾在《是日精選》中參與演出的陳瑞輝Frankie則道：「第二次俾虎導拍，比起上次，今次佢淡定咗好多，佢嘅成長已經睇到喇！」
AK：有大將風範
呂爵安Edan也看到Tiger當幕後的才能：「好有Leadership，好少見到佢呢一面，同我哋溝通又做得好好，好清晰嘅指示。」江𤒹生AK亦漸見Tiger的大將風範：「拍又拍得精準，一兩個Shot就搞掂，就係咁囉！知道自己想要乜嘢，最緊要準時收工。我都有幸參與《是日精選》，到今次再拍演唱會短片，我覺阿虎唔同咗好多，大個咗好多，由〈破鏡〉第一次做戰戰兢兢，要問好多人嘅意見，到而家好有氣場，可以控制好多嘢了！」比起〈破鏡〉年代的Tiger，陳卓賢Ian表示：「佢頭髮長咗。」李駿傑Jeremy也說：「仲有大隻咗啊！」看來各兄弟對於Tiger由內到外的轉變，都看得一清二楚。