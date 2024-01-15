MIRROR演唱會2024｜Tiger邱傲然為演唱會執導MIRROR短片　Stanley邱士縉望台前幕後齊上齊落

MIRROR在亞博舉行的１６場《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024香港站》，將於今晚開鑼，１２子今日作最後綵排，不少成員如正副隊長Lokman(楊樂文)、AK(江𤒹生)、Edan(呂爵安)、Stanley(邱士縉)、Jeremy(李駿傑)、Frankie(陳瑞輝)、Alton(王智德)，花姐和演唱會監製莊少榮等均出po分享心情。Stanley昨晚出上載演唱會綵排站台相，寫道：「致最愛的舞台！請給我們力量，順順利利，平平安，台前幕後齊上齊落，我哋一定會用20000倍力量去完成，明天見！」而「虎導」Tiger(邱傲然)就親自執導拍攝演唱會播映的影片，自導自演的虎仔獲眾人大讚快狠準。

該條短片講述MIRROR正在準備開會，每人手拿著信封，在抽選誰負責下一個任務，結果最終抽中了Tiger。這次是Tiger繼團歌《破鏡》MV及鮮浪潮短片《是日精選》後，再執導演筒的Tiger說：「演唱會監製細榮好好，知道我喜歡拍嘢，好冒險將拍攝任務交託咗俾我，我都希望成品唔會令佢失望、冇令咁多位兄弟失望，但So Far我都有信心嘅。有機會想做多啲拍攝工作，幕前幕後做多啲學多啲。」Tiger表示對作品感滿意，期待加上徐浩的配樂後，今晚在演唱會首播。

看著Tiger在現場指揮調動，各兄弟都有不同感想，其中邱士縉Stanley道：「虎導一向的快狠準，係我哋所有幕前非常希望導演做到嘅模樣，佢已經達到咗，我已經諗唔到佢可以點樣進步。」柳應廷Jer也十分認同，並說：「虎導都係幕前，所以今次好多嘢都好快，同埋好威風，領導晒台前幕後，所有嘢都好精準。」楊樂文Lokman也說：「佢冇乜多餘說話，一嚟就詳細講解，大家即時清楚明白，好快就搞掂，同埋佢好Firm，不蹉跎，有就有冇就冇，一Take有就一Take，係幾正。」