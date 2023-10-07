MIRROR澳洲拍完團綜全員返港 姜濤感疲倦盧瀚霆Anson Lo食飛機餐飽到摸肚子

MIRROR 12子於上月27及28日分兩批先後飛往澳洲拍攝團綜，逗留約一星期完成拍攝後，昨晨(6日)全團齊齊從墨爾本搭飛機回港，早上已有數百鏡粉於機場貴賓通道出口的兩旁馬路守候。12子乘搭的航班於晚上9時40分飛抵香港，並於10時50分三批陸續經VIP通道離開機場。正副隊長楊樂文(Lokman)和江𤒹生(AK)率先離開，今晚推出新歌《Blue Monkey》的AK被問到在MV中騷肌露肉時，他回應說：「少少啦！」兩人表示辛苦大家等候。Alton緊隨他們出來，問到心情如何時，他表示還OK，相信其他人會慢慢處理，至於兄弟可有安慰問候時，他表示專注拍攝工作，沒時間想這些。

其後是邱傲然(Tiger)步出VIP通道，問到行程如何時，他就表示遲啲先講。「雙Jers」柳應廷(Jer) 和李駿傑(Jeremy)則去程和回程都孖住上，問兩人拍節目開心嗎？Jer笑言玩到晚晚都沒瞓覺，問到會否跳舞(與Edan一起Cover《霸道總裁》)時，他就大賣關子，「遲啲你就會知道」。其後，陳瑞輝(Frankie)和邱士縉(Stanley)一起離

姜濤鬼馬反拍fans

盧瀚霆(Anson Lo)和呂爵安(Edan)一起步出，坐完長途機的Edan仍然非常精靈，在去程和回程都食足5餐飛機餐的Anson Lo，摸著肚子笑言：「好飽！」問到回家會否吃教母的晚餐時，他就表示未知，回家後再算。Ian陳卓賢獨自步出，Ian似乎歸心似箭，跟現場fans揮手後便匆匆上車。與Ian同車的姜濤，是最後一位離去的MIRROR成員，他在等候期間一度要靠牆站立，看來有點彼倦，當他看到大批姜糖舉牌等候時，就鬼馬地拿起手機反拍fans的情況，問到是否準備推出十三胎，他點點頭並以OK手勢回應，他上車後不忘伸手出車外向fans揮手Say bye。