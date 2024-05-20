MIRROR澳門演唱會｜姜濤自揭PO黑圖原因 Anson Lo稱開心面對濃妝指控

MIRROR世界巡唱來到最終站，一連四場《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024 • MACAU 》昨日(19日)圓滿結束。Frankie與Tiger表示最想食東西，Lokman多謝大家的支持及愛戴，期待下次再跟大家見面，問到出年會否再搞演唱會，他逐一介紹MIRROR各成員的演出，包括Ian及AK的個人演唱會及他與另外5位成員在6月舉行的演唱會。

Alton在唱《REBOUND》時甩鞋，他笑言是尾場專屬彩蛋，又表示自己好彩穿了一對好看的襪。提到大表哥Stanley唱《來不及》時忍不住哭，他表示因為當時看到身後的影片，只好打心口阻止自己不要哭，但發現自己心口太硬，打完也沒有用。他說︰「我純粹唔想喊，因為人哋唔係俾錢睇我喊，唔係咁專業，見到全場合唱好大聲，結果又再喊得勁啲。」他又稱6月仍要演出，所以不敢開懷大吃，仍要保持身段，在旁的Lokman即問他到時是否要除衫。

姜濤在社交平台上載多張黑圖，他說大家開心就好︰「大家開心咪得囉，尾場嘛，終極埋佢。」並指MIRROR各兄弟都有不少他的黑圖，在旁的Jeremy直認自己收埋不少。問到是否已達顛峰時，Stanley即說：「可以再創嘅，但我希望你唔好再創，而家都keep得唔錯。」姜濤稱只是覺得網民的P圖很有趣，所以上載至自己的社交平台。MIRROR幾位隊友即謂大家不會了解姜濤的想法。

Anson Lo稱自己沒有因為盧覓雪的言論不開心。(林俊源攝)

Anson Lo早前連出幾個Story，似是反擊盧覓雪在電台的言論，他說︰「開心去化解一啲事，PO幾個Story安慰下fans，唔想佢哋唔開心，想大家MOVE ON，專注自己嘅嘢。化妝係我鍾意嘅嘢，揀啱場合去化，素顏、濃妝冇咩所謂，又冇傷害其他人就得。」他表示心情沒有受影響，總之言行要尊重別人，過去5年都收到很多意見，無論是工作表現還是妝容，自己都會接受並加以調整。

Anson Lo表示對大家的意見都欣然接受。