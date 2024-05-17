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娛樂
2024-05-17 19:00:39

MIRROR澳門演唱會｜尾站彩蛋逐日唱團歌送驚喜 MIRROR與鏡粉共創難忘回憶(多圖+有片)

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MIRROR世界巡唱《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024》來到澳門最終站，彩蛋環節將為鏡粉送上不同團歌。

MIRROR世界巡唱《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024》來到澳門最終站，彩蛋環節將為鏡粉送上不同團歌。

MIRROR世界巡唱來到最終站，一連四場《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024 •  MACAU 》昨晚(16日)在澳門銀河綜藝館正式開鑼，原訂演唱會encore的彩蛋環節，因應尾站也特意改為團歌送驚喜，每晚一首晚晚不同，頭場率先送上出道團歌《一秒間》。眼見巡演進入倒數階段，12子大感不捨，並輪流出口術推高fans情緒，全場燈海下尖叫聲不絕，全晚氣氛熾熱。餘下3場巡唱，MIRROR誓必要與一眾歌迷high到最後一刻。

MIRROR世界巡唱《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024》來到澳門最終站。 MIRROR世界巡唱《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024》來到澳門最終站。 MIRROR世界巡唱《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024》來到澳門最終站。 MIRROR世界巡唱《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024》來到澳門最終站。 MIRROR世界巡唱《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024》來到澳門最終站。 MIRROR世界巡唱《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024》來到澳門最終站。 柳應廷Jer，《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024 • MACAU 》頭場。 姜濤，《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024 • MACAU 》頭場。 Tiger與Frankie，《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024 • MACAU 》頭場 Lokman、AK和Alton，《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024 • MACAU 》頭場 陳卓賢Ian，《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024 • MACAU 》頭場。 陳瑞輝Frankie，《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024 • MACAU 》頭場。 盧瀚霆Anson Lo，《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024 • MACAU 》頭場。

柳應廷轉唱新歌《筆觸男孩憂鬱之死》

MIRROR自今年1月，在香港首站舉行16場演唱會後，4個月間馬不停蹄在倫敦、曼徹斯特、洛杉磯、三藩市、紐約、多倫多及新加坡舉行巡場， 來到第九站尾站澳門，fans熱情不減，打頭陣的《Rocketstars》已火速炒熱全場。12子各自獻唱單曲環節，Ian的《留一天與你喘息》、Edan的《E先生連環不幸事件》、 Frankie的《皮思苦》、姜濤唱跳的《黑月》、閃令令教主Anson Lo 的《My Life》，或者Jer由《狂人日記》轉唱新歌《筆觸男孩憂鬱之死》，fans都雀躍投入。

姜濤，《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024 • MACAU 》頭場。 陳卓賢Ian，《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024 • MACAU 》頭場。 盧瀚霆Anson Lo，《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024 • MACAU 》頭場。 呂爵安Edan，《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024 • MACAU 》頭場。 柳應廷Jer，《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024 • MACAU 》頭場。 AK江𤒹生，《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024 • MACAU 》頭場。 楊樂文Lokman，《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024 • MACAU 》頭場。 邱士縉Stanley，《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024 • MACAU 》頭場。 陳瑞輝Frankie，《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024 • MACAU 》頭場。 邱傲然Tiger，《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024 • MACAU 》頭場。 王智德Alton，《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024 • MACAU 》頭場。 李駿傑Jeremy，《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024 • MACAU 》頭場。

與鏡粉共創難忘回憶

至於小組演出部分，由AK 、Alton與Lokman的《Rebound》、Tiger 邊彈邊唱的《Alright》到聯乘Lokman的《收聲多謝》 、或是不少得「大表波」Stanley拍Jeremy唱的騷肌火辣《Fever》，到最後由Jer及Jeremy唱《人類群星閃耀時》至中段，其餘10子上台大合唱，台上台下一樣火熱。至隨後MIRROR開始分享，和直落不間斷唱出《WE ALL ARE》 、《One and All》 、《 IGINITED》 、《一秒間》 、《BOSS》 及《Catch A Vibe》，台下更是齊齊大嗌MIRROR 跟住唱！正如隊長Lokman在台上不斷提醒fans，尚餘三晚巡唱便正式完結，買咗飛入場的Fans記得要企起身盡情投入，與MIRROR創造難忘快樂的時刻。

《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024 •  MACAU 5月16日歌單

1.《Rocketstars》 – MIRROR
2.《SHEESH》 – MIRROR
3.《Innerspace》 –  MIRROR
4.《Fight Your Corner》 –  AK x Lokman
5.《非物質文化遺產》 – Alton
6.《如果電話亭》 – Lokman
7.《Rebound»  – AK x Alton x Lokman
8.《留一天與你喘息》 – lan
9.《來不及》 –  Stanley
10.《E先生連環不幸事件》 – Edan
11.《皮囊》（原唱：蕭敬騰） – Jer x Edan
12.《皮思苦》 – Frankie
13.《Blue Monkey》 – AK
14.《Day Zero》 –  MIRROR
15.《Rumours》 –  MIRROR
16.《Alright》 –  Tiger
17.《收聲多謝》（原唱：陳凱詠Jace） – Tiger x Lokman
18.《Closer》 –  Jeremy
19.《Fever》 –  Jeremy x Stanley
20.《筆觸男孩憂鬱之死》Jer
21.《黑月》 – 姜濤
22.《My Life》 –  Anson Lo
23.《人類群星閃耀時》 –  MIRROR
24.《WE ALL ARE》 – MIRROR
25.《One and All》 –  MIRROR
26.《 IGINITED》 –  MIRROR
Encore
27. 《一秒間》 – MIRROR
28. 《BOSS》 –  MIRROR
29. 《Catch A Vibe》 MIRROR

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