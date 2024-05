MIRROR澳門演唱會｜尾站彩蛋逐日送驚喜團歌 紙碎掀風暴幾「淹沒」鏡仔(多圖+有片)

MIRROR世界巡唱《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024》來到澳門最終站,彩蛋環節將為鏡粉送上不同團歌。

MIRROR世界巡唱來到最終站,一連四場《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024 • MACAU 》昨晚(16日)在澳門銀河綜藝館正式開鑼,原訂演唱會encore的彩蛋環節,因應尾站也特意改為團歌送驚喜,每晚一首晚晚不同,頭場率先送上出道團歌《一秒間》。眼見巡演進入倒數階段,12子大感不捨,並輪流出口術推高fans情緒,全場燈海下尖叫聲不絕,全晚氣氛熾熱。餘下3場巡唱,MIRROR誓必要與一眾歌迷high到最後一刻。

至於小組演出部分,由AK 、Alton與Lokman的《Rebound》、Tiger 邊彈邊唱的《Alright》到聯乘Lokman的《收聲多謝》 、或是不少得「大表波」Stanley拍Jeremy唱的騷肌火辣《Fever》,到最後由Jer及Jeremy唱《人類群星閃耀時》至中段,其餘10子上台大合唱,台上台下一樣火熱。至隨後MIRROR開始分享,和直落不間斷唱出《WE ALL ARE》 、《One and All》 、《 IGINITED》 、《一秒間》 、《BOSS》 及《Catch A Vibe》。隊長Lokman在台上不斷提醒fans,尚餘三晚巡唱便正式完結,買咗飛入場的Fans記得要企起身盡情投入,與MIRROR創造難忘快樂的時刻。

《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024 • MACAU 5月16日歌單

1.《Rocketstars》 – MIRROR

2.《SHEESH》 – MIRROR

3.《Innerspace》 – MIRROR

4.《Fight Your Corner》 – AK x Lokman

5.《非物質文化遺產》 – Alton

6.《如果電話亭》 – Lokman

7.《Rebound» – AK x Alton x Lokman

8.《留一天與你喘息》 – lan

9.《來不及》 – Stanley

10.《E先生連環不幸事件》 – Edan

11.《皮囊》(原唱:蕭敬騰) – Jer x Edan

12.《皮思苦》 – Frankie

13.《Blue Monkey》 – AK

14.《Day Zero》 – MIRROR

15.《Rumours》 – MIRROR

16.《Alright》 – Tiger

17.《收聲多謝》(原唱:陳凱詠Jace) – Tiger x Lokman

18.《Closer》 – Jeremy

19.《Fever》 – Jeremy x Stanley

20.《筆觸男孩憂鬱之死》Jer

21.《黑月》 – 姜濤

22.《My Life》 – Anson Lo

23.《人類群星閃耀時》 – MIRROR

24.《WE ALL ARE》 – MIRROR

25.《One and All》 – MIRROR

26.《 IGINITED》 – MIRROR

Encore

27. 《一秒間》 – MIRROR

28. 《BOSS》 – MIRROR

29. 《Catch A Vibe》 MIRROR