MIRROR澳門演唱會｜尾站彩蛋逐日送驚喜團歌 紙碎掀風暴幾「淹沒」鏡仔(多圖+有片)

MIRROR世界巡唱來到最終站，一連四場《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024 • MACAU 》昨晚(16日)在澳門銀河綜藝館正式開鑼，原訂演唱會encore的彩蛋環節，因應尾站也特意改為團歌送驚喜，每晚一首晚晚不同，頭場率先送上出道團歌《一秒間》。眼見巡演進入倒數階段，12子大感不捨，並輪流出口術推高fans情緒，全場燈海下尖叫聲不絕，全晚氣氛熾熱。餘下3場巡唱，MIRROR誓必要與一眾歌迷high到最後一刻。

MIRROR自今年1月，在香港首站舉行16場演唱會後，4個月間馬不停蹄在倫敦、曼徹斯特、洛杉磯、三藩市、紐約、多倫多及新加坡舉行巡場， 來到第九站尾站澳門，fans熱情不減，打頭陣的《Rocketstars》已火速炒熱全場。12子繼續各自獻唱單曲，Ian的《留一天與你喘息》、Edan的《E先生連環不幸事件》、 Frankie的《皮思苦》、姜濤唱跳的《黑月》、閃令令教主Anson Lo 的《My Life》，或者Jer由《狂人日記》轉唱新歌《筆觸男孩憂鬱之死》，fans都雀躍投入。

與鏡粉共創難忘回憶

至於小組演出部分，由AK 、Alton與Lokman的《Rebound》、Tiger 邊彈邊唱的《Alright》到聯乘Lokman的《收聲多謝》 、或是不少得「大表波」Stanley拍Jeremy唱的騷肌火辣《Fever》，到最後由Jer及Jeremy唱《人類群星閃耀時》至中段，其餘10子上台大合唱，台上台下一樣火熱。至隨後MIRROR開始分享，和直落不間斷唱出《WE ALL ARE》 、《One and All》 、《 IGINITED》 、《一秒間》 、《BOSS》 及《Catch A Vibe》。隊長Lokman在台上不斷提醒fans，尚餘三晚巡唱便正式完結，買咗飛入場的Fans記得要企起身盡情投入，與MIRROR創造難忘快樂的時刻。

遇紙碎風暴 Alton即興改rap詞

值得一提是當唱《Catch A Vibe》，舞台散落大量紙碎，掀起一場「紙碎風暴」，12鏡仔一度被紙碎「淹沒」，AK不斷用手撥開紙碎，大家都忍不住笑，Jer的額頭更黐著紙碎，要Edan出手為他撥走，Alton則即興改詞，rap了一句，「喂有好多好多紙碎，MIRROR今年又幾歲」，搞到Frankie忍不住笑，而姜濤、Stanley互掟紙碎，Edan和Jeremy則拾起地上紙碎，放在Anson Lo頭上，場面搞笑，紙碎瞬間成為「MVP」。