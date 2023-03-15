MIRROR為香港人打氣 分三組拍片超有默契

MIRROR與保險公司的「應援您健康」企劃於上月啟動，平台陸續推出多項全新活動，今日更發布MIRROR為港人打氣的宣傳片，片中見到他們手持不同的應援品，趕到香港每個角落應援大眾。負責發號施令的花姐更集齊人馬，當市民有應援需要，即可安排跟進支援。
為了是次富衛的廣告拍攝，MIRROR成員連日拍攝雖然辛苦，但亦亳無怨言，更不時發揮搞笑本色，為大家在片場發送正能量。是次拍攝將MIRROR成員分為Team Music、Team Food及Team Sports三個應援小隊。雖然三個場景的拍攝均需輪流進行，但成員均充滿默契，完美配合拍攝流程，盡顯十二子的「One and All」精神。
成員間合作無間
當Team Music進行拍攝時，其他兩個小隊的成員均開玩笑地在旁催促姜濤趕快完成場景拍攝，令現場笑聲不斷。但姜濤似乎早已習慣兄弟之間的玩笑，絲毫不受影響，超水準完成是次拍攝。其餘的Team Music成員Jer、Jeremy及Ian更在片場大玩音樂，眾人皆陶醉在悅耳的音樂氣氛中，讓全場的身心靈獲得應援。
充滿烹飪天份的Team Food成員更大廚上身，AK更即席展現暖男一面，施展細膩刀功；Edan則向成員分享烹飪心得；而Frankie及Alton則在擺盤方面盡顯心思，令健康食物在鏡頭上更美味可口，以健康食物應援您健康！
Stanley不斷操肌
Team Sports拍攝時更狀態大勇，其中Stanley更因拍攝要求，需要連做十幾次sit-up再站起來講對白，變相不斷操肌；而平常勤於鍛鍊身體的「教主」Anson Lo更在拍攝時向大家傳授舉啞鈴秘訣；Tiger則在邊跑步邊講對白時亳不喘氣；Lokman更在片場展現驚人的彈跳力，讓Team Sports的成員充分展現運動細胞。「老虎仔」Tiger在結尾的大合照鏡頭，因站在後排而需要不斷「跳跳紮」攝鏡，一秒間變成「跳跳虎」，場面惹笑。拍攝最後在一片愉快的氣氛下結束。