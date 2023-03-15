MIRROR為香港人打氣 分三組拍片超有默契

MIRROR與保險公司的「應援您健康」企劃於上月啟動，平台陸續推出多項全新活動，今日更發布MIRROR為港人打氣的宣傳片，片中見到他們手持不同的應援品，趕到香港每個角落應援大眾。負責發號施令的花姐更集齊人馬，當市民有應援需要，即可安排跟進支援。

為了是次富衛的廣告拍攝，MIRROR成員連日拍攝雖然辛苦，但亦亳無怨言，更不時發揮搞笑本色，為大家在片場發送正能量。是次拍攝將MIRROR成員分為Team Music、Team Food及Team Sports三個應援小隊。雖然三個場景的拍攝均需輪流進行，但成員均充滿默契，完美配合拍攝流程，盡顯十二子的「One and All」精神。