MIRROR登《滾石》雜誌打入「Rolling Stone Future 25」 12子盼將廣東歌推向國際

香港男團MIRROR組成逾五年，剛結束完英國演唱會，近日還登上美國權威音樂雜誌《滾石》(Rolling Stone)，一眾鏡仔大談成軍至今的心路歷程，該報道並以12子「將粵語流行音樂推向世界」作為標題。

《滾石》第二度選出年度「Rolling Stone Future 25」，MIRROR今次榜上有名，並介紹MIRROR成員由參加選秀節目入行，指他們曾經是私人教練及專業舞蹈員等，當中Edan呂爵安表示：「我們來自香港不同的背景，所以我們各自有不同的優勢。」MIRROR的音樂風格經歷了不同階段，Ian陳卓賢稱：「一開始，我們可能有偏向EDM或受到K-POP影響，但現在好似我們的新歌就展示出Hip-Hop Vibe。」MIRROR將不斷嘗試及探索各種類型曲風的音樂。姜濤希望有更多機會接觸海外鏡粉，更直認仍然有很多人不認識MIRROR，這點有助激發他們更有動力走落去。儘管MIRROR去年的紅館演唱會發生意外事故，經過休息及沉澱後，12子仍獲得大批鏡粉鼎力支持，成員們也一直透過不同方式跟Fans於網上展開交流及互動，但AK江𤒹生卻認為MIRROR在面對困難時期，大家比以前變得更加團結。訪問中，MIRROR提到音樂上受到Taylor Swif、John Mayer、Michael Jackson、James Brown影響，亦獲不少亞洲音樂單位啟發，包括周杰倫、NewJeans、少女時代及ATARASHII GAKKO!(新學校領袖) 。《滾石》透過官方IG出PO後，MIRRORWEARE、Edan、AK、Alton王智德、Stanley邱士縉等均有在限時動態轉發消息。