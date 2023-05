MIRROR登The First Take｜盧瀚霆多謝雙Jers領軍 姜濤被笑變「僵濤」

MIRROR四子一齊上「THE FIRST TAKE」,唱完《Rumours》互相擊掌鼓勵。

MIRROR四子在「The First Take」(TFT)獻唱改編版《Rumours》,對於這次能在海外參與TFT這個Project,柳應廷(Jer)表示最難忘的還要收接受海外傳媒訪問,他解釋道:「因為第一次有翻譯,幾難忘,但戥翻譯辛苦,佢幫我哋翻譯咗好多間傳媒,感覺成件事好隆重,因為係第一次MIRROR帶住廣東音樂衝出香港!」

他們在歌曲播出開直播分享當日錄製的感受,但姜濤因為生病只好全程戴住口罩,他稱見到預告片時,發現自己最皮膚最黑的一個。盧瀚霆(Anson Lo)稱沒想過「The First Take」真的只得First Take,並謂錄完之後,大家只重看了一次便要離開。 Jer及李駿傑(Jeremy)稱當日是他們先去錄《人類群星閃耀時》,之後再到四子合體,所以唱《Rumours》時,已經不太緊張,亦成為姜濤、Anson Lo定心丸。

手勢係暗號

當「The First Take」頻道播出《Rumours》之後,四子再開live,他們表示希望可以12人一齊出埠或再一齊登上「The First Take」。姜濤稱花姐當日在旁非常緊張,直言看4子拍「The First Take」時尤如看了一小時。另外,Anson Lo指前往日本前,他們四人已經在港不停練習,又夾好唱歌時用手勢作為暗號,並稱Jer及Jeremey是今次演出的軍師,尤其是Jer會設計一些音令整件事變得更好,Jeremy也提供了不少意見。

姜濤認緊張

姜濤自認在錄音過程中自己最緊張,他說:「我喺團隊裡面唱歌唔係最叻,唱歌進步空間仲好大,英文歌我又唔熟悉,因為少唱英文歌,對於英文嘅把握唔係好大,所以全程略顯生硬,同埋4個之中我係算比較容易有失誤,因為我容易搶拍,呢個係我嘅缺點,嗰時我都理唔到表情;喺一個注重聲音節目入面,自己嘅聲音拍子係準確就得喇!」