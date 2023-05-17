MIRROR登The First Take｜盧瀚霆多謝雙Jers領軍 姜濤被笑變「僵濤」

MIRROR四子一齊上「THE FIRST TAKE」，唱完《Rumours》互相擊掌鼓勵。

MIRROR四子在「The First Take」(TFT)獻唱改編版《Rumours》，對於這次能在海外參與TFT這個Project，柳應廷(Jer)表示最難忘的還要收接受海外傳媒訪問，他解釋道：「因為第一次有翻譯，幾難忘，但戥翻譯辛苦，佢幫我哋翻譯咗好多間傳媒，感覺成件事好隆重，因為係第一次MIRROR帶住廣東音樂衝出香港！」

姜濤咳住直播 他們在歌曲播出開直播分享當日錄製的感受，但姜濤因為生病只好全程戴住口罩，他稱見到預告片時，發現自己最皮膚最黑的一個。盧瀚霆(Anson Lo)稱沒想過「The First Take」真的只得First Take，並謂錄完之後，大家只重看了一次便要離開。 Jer及李駿傑(Jeremy)稱當日是他們先去錄《人類群星閃耀時》，之後再到四子合體，所以唱《Rumours》時，已經不太緊張，亦成為姜濤、Anson Lo定心丸。 姜濤爆料說：「佢哋唱完出嚟好得戚！一見到我哋就話放鬆就得，好Easy。我同阿Lo就覺得你唱完一首就話啫。」Jer即反駁表示：「唱完第一首我哋係放鬆咗心情，但都有同大家分享耳機點樣調校音色，有俾Tips大家啦！」另外，Jeremy都覺得姜濤表現可以更好，更說：「姜濤喺Rehearsal嘅時候嘅Energy好好，但一去到Studio佢就僵咗！」就連Jer都認同道：「佢真係變咗『僵』濤！」

手勢係暗號 當「The First Take」頻道播出《Rumours》之後，四子再開live，他們表示希望可以12人一齊出埠或再一齊登上「The First Take」。姜濤稱花姐當日在旁非常緊張，直言看4子拍「The First Take」時尤如看了一小時。另外，Anson Lo指前往日本前，他們四人已經在港不停練習，又夾好唱歌時用手勢作為暗號，並稱Jer及Jeremey是今次演出的軍師，尤其是Jer會設計一些音令整件事變得更好，Jeremy也提供了不少意見。 姜濤認緊張 姜濤自認在錄音過程中自己最緊張，他說：「我喺團隊裡面唱歌唔係最叻，唱歌進步空間仲好大，英文歌我又唔熟悉，因為少唱英文歌，對於英文嘅把握唔係好大，所以全程略顯生硬，同埋4個之中我係算比較容易有失誤，因為我容易搶拍，呢個係我嘅缺點，嗰時我都理唔到表情；喺一個注重聲音節目入面，自己嘅聲音拍子係準確就得喇！」

Jer與Jeremy是今次錄The First Take的軍師。

出發前不停練習 今次四子演唱的《Rumours》版本加入大量和音，跟原作偏重跳舞節拍有很大的差別，Jeremy受訪時表示：「因為今次編曲都係比較乾淨同Soft，所以當中用咗好多和音去Support件事。12個人去唱時力量好大，得我哋4個人第一次去做呢件事，就諗咗唔同嘅和音去令到件事更加豐富。TFT係好注重聲音嘅Platform，過程中練習咗好多次，坐喺度上堂時會一齊傾呢段應該點唱，點樣令到件事更加好，大家一齊去度個表演要點樣。」