MIRROR終於齊腳以12人姿態公開現身 姜濤減磅回復狀態

MIRROR今日終於齊人12子一同現身尖沙咀，為保險公司出席活動，亦是成員姜濤自元旦的叱咤頒獎禮後再度公開露面。

姜濤出席叱咤頒獎禮時的表現與體型引起關注，之後就多次缺席活動，被指減肥未見成效及不堪壓力拒絕見人。及至今日，姜濤偕一眾隊友出席活動，見他清減不少，並回復狀態，不過當12位成員一同出場時，姜濤顯得有點不自在，並靠在旁邊的邱士縉（Stanley）身後。大會在今次活動中除了公開MIRROR拍攝的一系列廣告宣傳片外，更安排12子分成三組，先是姜濤、陳卓賢（Ian）、柳應廷（Jer）、李駿傑（Jeremy）以「Team Music」率先登場，經過熱身後，姜濤都跟隊員在台上有流暢互動，被問到成員心靈上舒壓方法，姜濤就望住Ian表示：「我聽你嘅歌多啲！」四人通過音樂大玩遊戲，Jer就以聲線來模仿各種樂器由隊友猜出答案，場面搞笑。

之後江𤒹生（Anson Kong）、王智德（Alton） 、呂爵安（Edan）及陳瑞輝（Frankie）以「Team Food 」出場，而盧瀚霆（Anson Lo）、楊樂文（Lokman）、Stanley及邱傲然（Tiger）就代表「Team Sports 」壓軸登場。