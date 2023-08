MIRROR經理人換人 盛傳離開MakerVille 花姐回應：我仍然係呢個team裡面

已安排人手負責MIRROR事務

花姐過去陪住MIRROR出出入入,亦曾就被指偏心Anson Lo盧瀚霆一事解畫,她解釋因為客人要求的工作,需指定某些工作人員陪伴。每當粉絲或網民有意見時,都會湧入花姐的IG留言反映。然而,自MIRROR演唱會意外之後,花姐行蹤變得低調,近日有傳花姐將會離開MakerVille。

近一個月,花姐已安排至少兩名工作人員跟住MIRROR出入,熟習有關工作,以便在她離職時可以順利過度。姜濤在個唱上亦有特別多謝一名叫「辣撻」的人。「辣撻」是來自對方的英文Latacia,有不少fans亦有見到該名女士經常跟住姜濤出入。

於今年7月初,近乎一年沒有更新IG的花姐,忽然更新社交平台限時動態,內文是「Look forward with hope, not backwards with regret.」意思大約為「帶著希望向前走,不要帶著遺憾回頭看。」當時大家猜測是快將是MIRROR演唱會意外一周年的有感而發,但有指是花姐當日向公司提出辭職要求。