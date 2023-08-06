MIRROR經理人換人 盛傳離開MakerVille 花姐回應：我仍然係呢個team裡面

MIRROR經理人花姐(黃慧君)近日傳將會離開MakerVille。花姐曾先後効力無綫及NowTV，16年加入ViuTV工作擔任監製一職，18年因節目《全民造星》而廣為人知，及後更成為MIRROR及ERROR的經理人，與高層金廣城和魯庭暉成為公司的鐵三角「金魯花」。
已安排人手負責MIRROR事務
花姐過去陪住MIRROR出出入入，亦曾就被指偏心Anson Lo盧瀚霆一事解畫，她解釋因為客人要求的工作，需指定某些工作人員陪伴。每當粉絲或網民有意見時，都會湧入花姐的IG留言反映。然而，自MIRROR演唱會意外之後，花姐行蹤變得低調，近日有傳花姐將會離開MakerVille。
近一個月，花姐已安排至少兩名工作人員跟住MIRROR出入，熟習有關工作，以便在她離職時可以順利過度。姜濤在個唱上亦有特別多謝一名叫「辣撻」的人。「辣撻」是來自對方的英文Latacia，有不少fans亦有見到該名女士經常跟住姜濤出入。
於今年7月初，近乎一年沒有更新IG的花姐，忽然更新社交平台限時動態，內文是「Look forward with hope, not backwards with regret.」意思大約為「帶著希望向前走，不要帶著遺憾回頭看。」當時大家猜測是快將是MIRROR演唱會意外一周年的有感而發，但有指是花姐當日向公司提出辭職要求。
離開是擴闊AM team？
今年《全民造星V》，花姐在節目表明不會參與監製一職，她稱自己做的事很多都是為了MIRROR及ERROR，就算有參與《造星IV》，但她直言不是太投入，所以索性不參與《造星V》，並把經理人的職責交到拍檔寶姐身上。她早前受訪時曾自誇是一個好好的監製，但問到明年會否參與公司真人騷監製，她說︰「我今年都50幾歲啦，做EDIT真係好辛苦，真係好大壓力，放過我啦！」又指自己身份愈來愈尷尬。有人就花姐離職與她了解，她未有正面回應，只謂AM team未來會擴張，自己仍是AM team一員。
據了解，AM team近日加入新成員，花姐未來會用較多時間在製作事項，包括明年一月在亞博舉行的MIRROR演唱會。
花姐：公司expand AM team
對於有關傳聞，花姐回應：「可能大家見我哋AM team有新面孔而有呢個傳聞，我哋希望MIRROR、ERROR有更大發展，所以公司expand AM team，我仍然係呢個team裡面。」