MIRROR經理人換人 盛傳離開MakerVille 花姐回應：我仍然係呢個team裡面

MIRROR經理人花姐(黃慧君)近日傳將會離開MakerVille。花姐曾先後効力無綫及NowTV，16年加入ViuTV工作擔任監製一職，18年因節目《全民造星》而廣為人知，及後更成為MIRROR及ERROR的經理人，與高層金廣城和魯庭暉成為公司的鐵三角「金魯花」。

已安排人手負責MIRROR事務

花姐過去陪住MIRROR出出入入，亦曾就被指偏心Anson Lo盧瀚霆一事解畫，她解釋因為客人要求的工作，需指定某些工作人員陪伴。每當粉絲或網民有意見時，都會湧入花姐的IG留言反映。然而，自MIRROR演唱會意外之後，花姐行蹤變得低調，近日有傳花姐將會離開MakerVille。

近一個月，花姐已安排至少兩名工作人員跟住MIRROR出入，熟習有關工作，以便在她離職時可以順利過度。姜濤在個唱上亦有特別多謝一名叫「辣撻」的人。「辣撻」是來自對方的英文Latacia，有不少fans亦有見到該名女士經常跟住姜濤出入。

於今年7月初，近乎一年沒有更新IG的花姐，忽然更新社交平台限時動態，內文是「Look forward with hope, not backwards with regret.」意思大約為「帶著希望向前走，不要帶著遺憾回頭看。」當時大家猜測是快將是MIRROR演唱會意外一周年的有感而發，但有指是花姐當日向公司提出辭職要求。