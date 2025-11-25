MIRROR聯乘Sanrio公仔排足幾粒鐘售罄 fans嬲爆投訴金廣誠落場調停

MIRROR現身九龍塘出席「BABY MIRROR GO ROUND」活動。

MIRROR昨日(24日)現身九龍塘出席「BABY MIRROR GO ROUND」活動，為BABY MIRROR 與 SANRIO CHARACTERS 首次聯乘公仔產品做宣傳。限定聯乘產品包括毛公仔套裝、毛毛卡套、棒球褸、收藏卡包，以及演唱會限定產品。 不少fans為買得心頭好，不惜晨早到又一城排隊拿籌，有fans在網上表示現場的銷售安排非常欠佳，就算拿到籌，也要排隊數個小時才可以買到公仔。有大批fans表示排了多個小時入店後，始發現想要的公仔已經全部售罄，怒斥花了大半天的時間，竟然得個桔，最後更有在場人士鼓譟，報警求助，ViuTV高層金廣誠亦急急趕到現場了解。

排足大半日竟然買唔到 從網上的影片見到，有職員於下午8時20分左右表示未能處理拿了下午5點至7點的籌號人士，於是向在場的fans了解意願。他說︰「依家我哋發現今晚都處理唔到5點至7點嘅籌，想諮詢大家意見，如果你哋聽日係唔同時段返嚟得唔得？」工作人員表示明天(26日)不會派籌，持籌人士可以在指定時間回來買公仔。他又指現時仍在處理4點持籌人士，並謂就算明天來到也未必有現貨，但可以幫他們預訂，承諾會盡快發貨。有fans質問工作人員是否可以擔保工作人員可以處理500個籌，也有在場fans表示不滿，指自己是專登請假而來，質問工作人員如果明天未能到場人士又如何購買。

斥安排混亂 有fans在網上表示自己在早上7時左右拿到12點的籌，最後需要等到下午2時30分才可以購到公仔。至於拿到1點籌的fans就表示自己要4點多才能買到公仔。此外，有fans不滿大會的銷售安排，不明白為何不提供網址予fans預留產品，再到現場取貨，形容現時的情況「慘過阿婆去輪大米」。 有fans在網上稱官方一直未有最新安排，儘管工作人員派發「點心紙」予他們選擇貨品，他們擔心在全人手處理下，「點心紙」會遺失，或出現貨物不齊的情況。直至晚上10時30分，fans表示網上流出多個解決方案，但都未知哪一個版本是真，斥MakerVille安排欠妥。

致歉並暫停派籌 事件擾攘大半天，至晚上11時左右，Sanrio官方社交平台在限時動態致歉，「由於現時《SANRIO CHARACTERS MEET BABY MIRROR》期間限定店客人數量眾多，未能即晚於商場關閉前處理所有人流。我們十分感謝大家對此系列聯乘產品的愛戴，對於今日未能照顧所有客人的需求，感到萬分抱歉。」同時，公布善後安排，「現安排明天(2025年11月26日）暫停派籌。我們將重新考慮及重整這次期間限定店的安排，感謝大家的體諒與理解。」