MIRROR與Kelly同台超開心 Jer遺憾未能跟西川貴教合唱

ViuTV主辦的《Chill Club推介榜年度推介24/25》圓滿結束，MIRROR不但再次獲得組合獎，個別成員都有獎拎，其中Tiger就以新人姿態獲得「Chill Club年度新人男歌手」金獎。Tiger在接受訪問時表示很開心，亦收到不少朋友的恭賀短訊，「我諗到朋友、屋企人開心，我都開心，因為我無令到佢哋失望，同埋有咁多位兄弟台下為我打氣，我都好感動。」AK聞言笑稱只是因為太多鏡頭在場，但因為Tiger是團中年紀最小的一位，所以一定要為他打氣。

與Kelly演出係大件事 談到MIRROR跟Kelly陳慧琳表演，Lokman表示事前有彩排過，沒想到在台上一齊跳唱《失憶周末》是非常好玩，「我都唔想咁講，但真係一件大事，我細細個有睇Kelly，所以係好開心嘅！」他們坦言亦很期待成為Kelly的演唱會嘉賓。 Lokman又提到是由肥仔做舞蹈總監，自己也是跟住他的編排跳，肥仔突入訪問，稱「以MIRROR嘅聰明才智，就連Jer都好快搞掂！」談到Jer在台上首次獻唱日文歌並與西川貴教同台，他表示不精通日語，自己練了幾日，心情有點緊張，但遺憾未能跟對方合唱。

姜濤︰ 變咗唔係我自己個節日 姜濤生日在即，姜糖每年都為他準備盛大的應援，他說︰「多謝佢哋幫我搞生日，每年都覺得變咗唔係我自己個節日咁，唔緊要啦！因為仲有好多4月30號生日嘅人，祝嗰日嘅人都生日快樂！(AK︰會唔會想你生日嗰日變公眾假期？)試下吖！」

Jeremy不擔心失應援 Jeremy李駿傑的後援會突然宣布解散，他表示現正處理中，但相信自己的fans就算沒有fans club都好，也會為他做不同應援。Edan的後援會多次解散又重組及換人，近日他的後援會再度重組成功，他表示很開心，很感激朋友的幫忙，希望一齊順利，可以令一班「爵屎」重聚起來。 Alton向前度送祝福 Alton王智德前女友陳昭煊（超酸）宣布結婚，他表示超酸有傳訊息報喜，自己也有祝福對方。Lokman留鬚示人，他搞笑表示因為超酸沒有跟他傳訊息，所以嬲到生鬚。他又預告自己有份參演的《我推的男子》舞台劇快將公開發售，呼籲大家多多支持。