MIRROR英國巡唱｜黃偉文約花姐變姜濤、Anson Lo、Edan、雙Jers見面：好笑到永世難忘

MIRROR將於英國時間今日(12日)及14日在倫敦及曼城舉行《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024》演唱會,眾人抵達倫敦綵排之餘,亦把握時間跟曾為他們填詞的黃偉文(Wyman)見面,Wyman今日在IG分享與MIRROR五子姜濤、盧瀚霆(Anson Lo)、呂爵安(Edan)、柳應廷(Jer)和李駿傑(Jeremy)的合照,原來他本來只約花姐聊天,但5位鏡仔都先後表示要跟著來,結果花姐因病缺席,變成Wyman一對五相聚。相中Wyman被5子包圍,一臉陶醉,他直指感驚喜,「好笑到想唔永世難忘都唔得。我甚至唔記得咗自己已經五張幾,以為自己真係同佢哋同輩。」

好傾到以為跟「應駿安濤 Son 」同輩

Wyman寫道,「張相係咁嚟嘅……本來,我只係約咗花姐,倫敦飲嘢。後來佢加吓一個加吓一個,變咗佢一拖二。於是我就一早按人數 book 好枱。到飲嘢之前嗰日,餐廳叫我 reconfirm 張枱,阿花又突然話要再加多一位,咁即係 : 我 + 佢 + 3 位。結果,嗰日一共嚟咗5個,以前同我合作過嘅,竟然都有嚟齊,真係一個不漏!(除咗另一位要拍 MV 唔得閒(陳卓賢),要約另一個時段) 仲加送一位新朋友!」一次過跟「應駿安濤Son」5位曾合作的鏡仔見面,Wyman大表驚喜,「我估,咁即係代表啲 client 感受到我有用愛去寫佢哋嘅作品,兼且合作過程中覺得我份人都唔算話太過乞人憎,所以可以一見呱。係有 surprised 到我嘅!而且呢餐飲嘢傾過嘅偈,去到一個位,好笑到想唔永世難忘都唔得。Thank you guys , I really had a great time,有一個 moment ,我甚至唔記得咗自己已經五張幾,以為自己真係同佢哋同輩。」