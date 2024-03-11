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娛樂
2024-03-11 16:40:12

MIRROR英國演唱會｜盧瀚霆一程機食足6餐 Ian陳卓賢落機即拍MV兼搵Wyman黃偉文見面

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盧瀚霆與呂爵安、柳應廷、李駿傑乘搭同一架車出發。

MIRROR將於12日及14日在倫敦及曼城舉行《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024，日前12子聯同經理人花姐、工作人員抵達倫敦，眾人更不時在IG分享今次出埠點滴。

鏡仔紀錄出埠心情︰

Anson Lo盧瀚霆在IG限時動態紀錄了自己在一程機上食足6餐，咖哩飯、雲吞麵及甜品應有盡有。抵達之後，眾人除了分享當地接機的情況外，也有紀錄他們在英國吃甚麼，Anson Lo就上載了一大份All day breakfast，非常豐富。Stanley用餐過後，亦把握時間在倫敦街頭跑步，可惜天公不造美，全程落雨。

Anson Lo機上六餐紀錄︰

另一邊廂，Ian與徐浩、周錫漢就前往搵Wyman黃偉文見面。Wyman上載與Ian的合照，透露Ian一落機便要即刻開工。他留言說︰「你明明只得一日喺倫敦，仲要拍起一個MV，都拍拍吓抽啲時間出嚟，脫離大隊同我聚一聚。多謝你陪我過節。（影相時，經理人話『咁個MV造型咪提早曝咗光囉』！我真係有諗過幫佢全身打格，淨係突返佢塊面出嚟。）」

Wyman另外上載跟徐浩和周錫漢的合照，他留言說︰「所有今次來開演唱會的朋友，都只有這個星期日有自由時間，但每人空閒的時段都不一樣，所以我今天一整天都在和不同的配搭組合食飯飲嘢，一日幾場。好開心終於見到這些幕後戰友的「實物」。多謝你哋早機到捱住眼瞓都分兩粒鐘！」

其餘IG花絮︰

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