MIRROR英國演唱會｜rundown縮短舞台設計簡約 姜神無合體大表波keep得住

MIRROR巡迴演唱會首站在倫敦的The O2 Areana舉行，鏡粉在場內設有不同應援供大家打卡。演唱會原定在晚上8點舉行，之後延至晚上8時30分開始，MIRROR以《Rocketstars》為個唱揭開序幕。整個演唱會歷時2小時10分鐘，整個舞台效果設計簡單，沒有任何升降台，而表演內容亦縮減了部份環節，儘管今次巡唱被譬為精簡版，但仍無損當地fans的心情。
今次個唱，不但演出環節有修改，當中他們的歌衫也有不同，其中Frankie改以全白西裝上陣，MIRROR唱《ASAP》換上新的歌衫。每位成員都有個人solo環節，Jer改唱《狂人日記》，而Edan唱《E先生連環不幸事件》時，香港的大型紅色鋼琴去到英國就變了普通紅色的電子琴，而且需要即時在現場set機。去到Tiger表演唱《Alright》時，他藉機會跟媽媽說生日快樂，全場fans也向Tiger媽媽送上祝福。至於姜神Dance battle的環節，在倫敦的演出不復見。
雖然姜神dance battle在倫敦無法上演，但倫敦的fans仍可以一睹Stanley的大波波，與Jeremy合照時，繼續真空上陣，令全場fans嗌破喉嚨。另外，大會亦播出全新的過場片，紀錄了MIRROR彩排情況，以及他們抵達倫敦機場的影片。
MIRROR英國演唱會完整歌單︰
MIRROR 《Rocketstars》
MIRROR 《SHEESH》
MIRROR 《Innerspace》
AK x Lokman 《Fight Your Corner》
Atlon 《非物質文化遺產》
Lokman 《如果電話亭》
Alton x AK x LokMan 《Rebound》
Ian 《留一天與你喘息》
Stanley 《來不及》
Edan 《E先生連環不幸事件》
Jer x Edan 《皮囊》
Frankie 《皮師苦》
Anson Kong 《Blue Monkey》
MIRROR 《ASAP》
MIRROR《Rumours》
Tiger 《Alright
LokMan《收聲多謝》 （原唱：Jace）
Jeremy 《Closer》
Jeremy、Stanley 《Fever》
Jer《狂人日記》
KT 《黑月》
AL 《My Life》
MIRROR 《IGNITED》
MIRROR《BOSS》
MIRROR 《Catch A Vibe》
MIRROR 《One and all》
MIRROR《We Are》